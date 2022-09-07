путин прокололся на вранье о Запорожской АЭС

российская сторона не прекращает разбрасываться ложными заявлениями о своей непричастности к военным преступлениям в Украине

На территории захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, куда с проверкой приезжала миссия МАГАТЭ, якобы нет военной техники российской армии.

Об этом в среду, 7 сентября, заявил кровавый лидер российской федерации владимир путин, передает "Телеграф", ссылаясь на росСМИ. По словам диктатора, на территории Запорожской АЭС находятся только бойцы нацгвардии, что касается военной техники, она якобы вынесена далеко за пределы периметра станции.

"Там росгвардия стоит, охраняет периметр и внутреннюю часть станции, вот и все. росгвардия занимается охраной станции, обеспечивает безопасность. Техника наша, в том числе боевая, обеспечивающая контрбатарейную борьбу, на станции не находится, она вынесена за периметр станции достаточно далеко", – заявил путин.

Кроме того, во время выступления на пленарном заседании российский лидер отметился еще одной ложью относительно якобы обстрелов оккупированного Энергодара украинскими военными:

"Видно же откуда летят снаряды по Энергодару", — сказал путин, совсем забыв, что несколькими днями ранее, находящиеся на захваченной ЗАЭС оккупанты, уже успели оконфузиться на весь мир из-за обвинений ВСУ в обстрелах станции, когда гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прямо спросил у одного из захватчиков, почему найденный им снаряд выглядит так, словно он прилетел с оккупированной территории. На что оккупант ответил, что боевые снаряды якобы имеют возможность разворачиваться в воздухе на 180 градусов, именно поэтому застревают в земле именно таким образом.

Стоит напомнить, что накануне представители миссии МАГАТЭ наконец-то обнародовали отчет по результатам проверки на Запорожской АЭС, в котором говорится, что военная техника оккупационной армии россии на первом этаже машинных залов первого и второго энергоблоков ЗАЭС все же была зафиксирована. Кроме того, членам делегации удалось стать свидетелями обстрела станции, произошедшего 3 сентября, после чего им пришлось в оперативном порядке эвакуироваться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по завершении проверки миссией МАГАТЭ несколько ее представителей, несмотря на эвакуацию большинства, все же приняли решение остаться на территории Запорожской АЭС для проведения дальнейшей инспекции. В общей сложности на ЗАЭС осталось пять представителей агентства.