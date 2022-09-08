Глава МАГАТЄ зробив нову заяву щодо Запорізької АЕС: "Потрібна проста угода"

Представник місії вже звернувся до обох сторін із пропозицією щодо укладання угоди

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка нещодавно побувала з перевіркою на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі, Рафаель Маріано Гроссі прокоментував свою пропозицію щодо зони безпеки навколо ЗАЕС та закликав Україну та росію підписати угоду щодо недоторканості станції. Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію, котру у четвер, 8 вересня, поширюють російські ЗМІ.

"Ідея полягає в тому, щоб сказати російським та українцям: ви принципово згодні з тим, що станцію не можна атакувати? Так що давайте укладемо просту угоду щодо захисту, фактично 'санктуаризації' (недоторканності) станції", — пояснив глава МАГАТЕ, коментуючи ситуацію на Запорізькій АЕС.

За його словами, він вже звернувся з відповідним закликом до обох сторін, які ворогують, а також додав, що планує зустрітися з представниками як російської, так і української сторони задля подальшого вивчення плану. Дискусія може відбутися через 10-14 днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як кривавий російський лідер володимир путін проколовся на брехні щодо Запорізької АЕС, заявивши, що на території станції немає військової техніки армії рф, водночас МАГАТЕ у своєму звіті вказало, що бойові машини все ж там зафіксувало.