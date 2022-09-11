Оккупанты ударили по одной из крупнейших ТЭЦ Украины: подробности (видео)

О масштабах повреждений пока не сообщается

В ходе обстрелов оккупантами Украины вечером 11 сентября был нанесен ракетный удар по объекту критической инфраструктуры — ТЭЦ-5 под Харьковом.

Информацию об этом подтвердил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем твиттер. По его словам, атака на этот объект является актом терроризма со стороны россии, которая хочет оставить мирных украинцев без света и тепла.

"Таков трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя", — написал он.

Тем временем заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко сообщил, что по объектам критической инфраструктуры под Харьковом был нанесен удар двумя крылатыми ракетами. По его словам, работы по возобновлению энергоснабжения активно идут, а населенные пункты, которые остались без электричества будут подключены в ближайшее время.

Позже он добавил, что подача электроэнергии в Сумскую, Днепропетровскую и Полтавскую области была полностью восстановлена, а также показал видео того, что происходит на одном из пораженных объектов.

Еще одно видео обнародовал у себя президент Украины Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что ТЭЦ-5 является одной из крупнейших в Украине теплоцентралей и обычно она обеспечивала теплом жителей Харьковского и Дергачевского районов области, а также 5 из 9 районов Харькова.

Помимо того, что она является одной из крупнейших ТЭЦ, она также является одной из наиболее экологичных по всей Украине.

Как сообщалось ранее, после обстрелов проблемы с электричеством испытывали Харьковская, Донецкая, Сумская, Днепропетровская и Полтавская области. Местами света не стало вовсе, а в других местах с ним наблюдались перебои.