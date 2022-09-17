"россия слабеет с каждым днем": политолог сделала неутешительный прогноз для путина

Вера Константинова рассказала "Телеграфу", как КНР и Турция лишают РФ влияния в Центральной Азии

Дипломатия россии пытается найти экономическую поддержку, чтобы спастись от санкционной политики Запада. И поэтому глава кремля вынужден договариваться с очевидно уже более сильными игроками на международной арене — Китаем и Турцией.

Об этом "Телеграфу" рассказала политолог-международник, магистр по международным отношениям Вера Константинова, комментируя промежуточные итоги саммита "Шанхайской организации сотрудничества" (ШОС).

"Если подводить некоторые итоги саммита ШОС в Самарканде, во-первых, понятно, что первую скрипку играет там Китай, а не россия. В Украине медиа обратили внимание, что китайский лидер не участвовал в совместном ужине. Поэтому те процессы, которые происходят в регионе Центральной Азии, рефлексируют на общее состояние международных отношений", — говорит она.

По словам эксперта, похоже, что и КНР, и Турция почувствовали "окно возможностей", которое открылось в связи с тем, что ВСУ развенчали миф о боеспособности российской армии. К тому же и в отношении "высокотехнологичности" разработок российского ВПК.

"Правила геополитической игры говорят, что в случае ослабления одного центра тяготения, он заменяется другим, и россия слабеет с каждым днем, пока продолжается ее полномасштабное вторжение в Украину. В условиях санкционных режимов российская дипломатия ориентирована на поиск экономической поддержки, из которой следует и поддержка милитарного плана. Показательно, что на полях саммита встречались генсеки ОДКБ и ШОС, особенно на фоне обострения ситуации на границах Кыргызстана и Таджикистана", — подчеркнула Константинова.

Она также добавила, что все это наталкивает на мысль: противоречия ОДКБ (как путинская альтернатива НАТО — авт. ) сделали альянс недееспособным, на фоне которого ШОС выглядит как альтернативная опция. "И не удивительно тогда, что появились фейковые сообщения, что Казахстан собирается приостанавливать свое членство в ОДКБ со следующего года. Хотя МИД Казахстана вышел с опровержением этих слухов, понятно, что страны региона будут искать свою региональную "формулу долгосрочной безопасности", — объясняет политолог-международник.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что поездка российского диктатора владимира путина на саммит ШОС обернулась многочисленными случаями публичного унижения для хозяина московского кремля, а также демонстрацией того, кого из лидеров стран в Узбекистане встречали с радостью.

Саммит ШОС проходил в узбекском Самарканде 15 и 16 сентября и запомнился рядом знаковых скандальных событий вокруг путина.