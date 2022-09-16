"Я вам покажу, кто тут альфа-самец": опубликовано забавное фото унижения путина на саммите ШОС

Президент рф в очередной раз проигрывает своем турецкому коллеге

Начавшийся в Самарканде саммит "Шанхайской организации сотрудничества" (ШОС) стал не самым удачным мероприятием для "кремлевского фюрера" владимира путина: после "игнора" со стороны принимающей стороны он испытал очередную порцию унижения на встрече лидеров стран, принимавших участие во встрече.

Не это явление обратил внимание популярный одесский блогер Сергей Наумович, опубликовавший фото из "кулуаров" саммита.

На снимке все главы государств расположились за двумя столами на диванчиках. Но при этом в центре находятся президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев.

Эрдоган что-то рассказывает, Алиев ему ассистирует, а остальные главы государств внимательно слушают.

"Сразу видно, кто здесь альфа-самец, а кто здесь моль с куском клубня", — подписал фото блогер.

На саммите ШОС

Очевидно, он намекает на то, что в центре стола обычно сажают самых авторитетных и знаковых гостей, с которыми хотели бы пообщаться все участники встречи. А те, кто сидит на диванчике – это гости "так себе", "массовка". Характерно, что на встрече нет президента Армении Никола Пашиняна – очевидно, он остался ввиду сложного положения, в котором оказалась его страна.

Комментаторы поста дружно поддержали ироничный настрой блогера.

"А теперь я вам покажу, откуда Армения собиралась атаковать Азербайджан", "Бульбофюрер подает какие-то знаки", "А что это усатый лука такое неприличное руками сложил? Может быть, что-то подсознательное?", "Эрдоган рассказывает компании историю: "…и тут коллега Владимир говорит: "это же удар ножом в спину!" А я отвечаю: "нет, Владимир, ниже, немного ниже!", — комментируют они фото.

Другими словам, "кремлевскую моль" и ее друга "бульбофюрера" отодвинули далеко от центра всеобщего внимания, показав отношение к ним после начатой рф агрессии против Украины. И это на встрече ШОС, членами которой являются бывшие советские республики! Можно только представить, в какой бы глухой угол их "заткнули" на саммите настоящих мировых лидеров…

Напомним, что это уже не первый случай, когда путин проигрывает "по всем статьям" своему визави Эрдогану. Еще со времени сбитого в сирии российского самолета "наследник османов" показал президенту рф, кто из них альфа-самец. На эту особенность их отношений обратил внимание российский публицист Андрей Пионтковский. Причина, по его мнению, в том, что президент россии ведет себя с главами ЕС как отпетый хулиган-гопник среди интеллигентов. Но в отношениях с азиатскими лидерами присутствует совершенно другая ментальность, совершенно другая цивилизация, поэтому его сразу ставят на место.