Узбеки ясно показали свое отношение к путину и Си Цзиньпину: видео

Встреча президента россии и главы Китая в Узбекистане имела разительные отличия

Поездка российского диктатора владимира путина на саммит "Шанхайской организации сотрудничества" (ШОС) в Самарканд (Узбекистан) обернулась многочисленными случаями публичного унижения для хозяина московского кремля, а также демонстрацией того, кого из лидеров стран в Узбекистане встречают с радостью, а кого весьма прохладно.

Так, разительный контраст в отношении к лидеру Китая Си Цзиньпину и путину можно усмотреть в том, как их встречали во время прибытия их самолетов в аэропорт.

Председателя Компартии Китая по прибытии в Самарканд ожидала по-восточному пышная встреча с участием сотен человек, с многочисленным почетным караулом, исполнением народных узбекских танцев и песен. Путь от трапа самолета и до автомобильного кортежа лидера КНР растянулся на несколько сотен метров, и все это — под традиционные радостные приветственные возгласы встречающих (столь бурное проявление радости от встречи гостя является своего рода традицией того региона). Примечательно, что он приземлился в аэропорту в темное время суток и ради этого принимающая сторона установила на взлетной полосе целую осветительную систему из десятков прожекторов.

Видео прибытия Си Цзиньпина в Самарканд опубликовал китайский международный телеканал "CGTN РУССКИЙ".

Си Цзиньпин прибыл в Самарканд

Вместе с тем прибытие на саммит ШОС путина, а также его встреча узбекской стороной, была куда менее пышной. Российского диктатора встречал скромный на фоне китайского лидера почетный караул, а также десяток чиновников, а количество телохранителей путина едва ли не превышало число встречающей делегации.

путин прибыл в Самарканд

Само по себе то, как в Узбекистане встретили путина, для европейца не является чем-то странным: делегация есть, почетный караул есть, ковер расстелили, все приличия соблюдены.

Однако есть два момента. Первый это традиции, которые крайне сильны в Узбекистане, и встреча гостя — одна из них. Даже если сам гость по каким-либо причинам не хочет пышной встречи, то он по-хорошему должен уважить хозяев и принять предлагаемое ими гостеприимство и его проявления. А уж уровень оказываемого гостеприимства определяют сами хозяева в зависимости от желанности гостя. Второй же момент заключается в сравнении. Нельзя не отметить разительное отличие от встречи глав двух держав — россии и Китая, ведь москва позиционирует себя как равную Пекину, однако в Узбекистане, похоже, так не считают, и явно демонстрируют свое расположение к КНР.

Впрочем, на этом странности во время визита путина в Самарканд не окончились. Так, во время его встречи с Си Цзиньпином организаторы установили цветник в форме гроба.