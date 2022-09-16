"Я вам покажу, хто тут альфа-самець": опубліковано кумедне фото приниження путіна на саміті ШОС

Президент Росії вкотре програє своєму турецькому колезі

Саміт "Шанхайської організації співробітництва" (ШОС), що розпочався в Самарканді, став не самим вдалиим заходом для "кремлівського фюрера" володимира путіна: після "ігнора" з боку приймаючої сторони він пройшов через чергову порцію приниження на зустрічі лідерів країн, що брали участь у зустрічі.

Не цей факт звернув увагу популярний одеський блогер Сергій Наумович, який опублікував фото із "кулуарів" саміту.

На знімку всі глави держав розташувалися за двома столами на диванчиках. Але при цьому в центрі знаходяться президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та його азербайджанський колега Ільхам Алієв.

Ердоган щось розповідає, Алієв йому асистує, а решту глав держав уважно слухають.

"Одразу видно, хто тут альфа-самець, а хто тут міль зі шматком бульби", — підписав фото блогер.

На саміті ШОС

Очевидно, він натякає на те, що в центрі столу зазвичай садять найавторитетніших і найзнакових гостей, з якими хотіли б поспілкуватися всі учасники зустрічі. А ті, хто сидить на дивані — це гості "так собі", "масовка". Характерно, що на зустрічі немає президента Вірменії Нікола Пашиняна – очевидно, він залишився через складне становище, в якому опинилася його країна.

Коментатори посту дружно підтримали іронічний настрій блогера.

"А тепер я вам покажу, звідки Вірменія збиралася атакувати Азербайджан", "Бульбофюрер подає якісь знаки", "А що це вусатий лука таке непристойне руками склав? Може, щось підсвідоме?", "Ердоган розповідає компанії історію: "…і тут колега Володимир каже: "це ж удар ножем у спину!" А я відповідаю: "Ні, Володимире, нижче, трохи нижче!", — коментують вони фото.

Іншими словами, "кремлівську міль" та її друга "бульбофюрера" відсунули далеко від центру загальної уваги, показавши ставлення до них після розпочатої рф агресії проти України. І це на зустрічі ШОС, членами якої є колишні радянські республіки! Можна тільки уявити, в який би глухий кут їх "заткнули" на саміті справжніх світових лідерів.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли путін програє "за всіма статтями" своєму візаві Ердогану. Ще з часу збитого в сирії російського літака "спадкоємець османів" показав президентові росії, хто з них альфа-самець. На цю особливість їхніх стосунків звернув увагу російський публіцист Андрій Піонтковський. Причина, на його думку, у тому, що президент рф поводить себе з главами ЄС як відчайдушний хуліган-гопник серед інтелігентів. Але у відносинах з азіатськими лідерами — зовсім інша ментальність, зовсім інша цивілізація, тому його відразу ставлять на місце.