Ердоган демонстративно принизив путіна, той спробував "огризнутися"

З главою кремля давно вже ніхто не рахується

У п’ятницю, 16 вересня, президент росії володимир путін після публічного приниження на зустрічі з главою Киргизії Садиром Жапаровим знову потрапив у незручну ситуацію.

У Самарканді (Узбекистан) у рамках саміту ШОС (Шанхайська організація співробітництва) пройшли переговори путіна з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, передає пресслужба глави кремля. Президент росії знову на самоті чекав високопоставленого колегу.

Примітно, що путін, схоже, образився на главу Туреччини й навіть назвав того "прем’єр-міністром". Зазначимо, Ердоган був прем’єром Турецької Республіки з 14 березня 2003 року по 28 серпня 2014 року. Потім він обійняв посаду президента країни.

Додамо, що лідери Азербайджану та Індії також змусили путіна чекати.

До речі, подібне приниження президента росії відбулося влітку 2022 року в Ірані, де Ердоган двічі "поставив путіна на місце".

Нагадаємо, приниження путіна на саміті ШОС почалися вже після прильоту до Узбекистану. Просто порівняйте, як узбеки зустрічали главу кремля та голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна. Потім незручна ситуація виникла під час переговорів путіна з лідером Китаю. Також у мережі з’явився принизливий для путіна знімок із саміту в Самарканді.