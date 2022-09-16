Эрдоган демонстративно унизил путина, тот попытался "огрызнуться"

С главой кремля давно уже никто не считается

В пятницу, 16 сентября, президент рф владимир путин после публичного унижения на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым вновь угодил в неловкую ситуацию.

В Самарканде (Узбекистан) в рамках саммита ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) прошли переговоры путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает пресс-служба главы кремля. Президент рф вновь в одиночестве ожидал высокопоставленного коллегу.

Примечательно, что путин, похоже, обиделся на главу Турции и в ответ даже назвал того "премьер-министром". Отметим, Эрдоган был премьером Турецкой Республики с 14 марта 2003 по 28 августа 2014 года. Затем он занял должность президента страны.

Добавим, что лидеры Азербайджана и Индии также заставили путина ждать.

К слову, подобное унижение президента рф произошло летом 2022 года в Иране, где Эрдоган дважды "поставил путина на место".

Напомним, унижение путина на саммите ШОС начались уже по прилету в Узбекистан. Просто сравните, как узбеки встречали главу кремля и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Затем неловкая ситуация возникла во время переговоров путина с лидером Китая. Также в сети появился унизительный для путина снимок с саммита в Самарканде.