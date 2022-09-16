Саммит "друзей" путина: почему глава кремля и лукашенко тщетно слетали на встречу

Политолог Евгений Магда прокомментировал "Телеграфу" предварительные итоги визитов на ШОС

Саммит "Шанхайской организации сотрудничества" (ШОС) в Самарканде (Узбекистан) показал усиление роли Китая в рамках этого объединения и одновременное ослабление позиции россии и беларуси.

Такое мнение "Телеграфу" высказал директор Института мировой политики, политолог Евгений Магда.

"Общие впечатления в том, что саммит не могли отменить, ведь на Востоке важно сохранять лицо. Но соответственно, если бы была возможность, я думаю, его бы отменили. То есть он ничего не принес. Соответственно, когда говорят, что Иран стал членом ШОС, то меня, честно говоря, смешат такие заявления российских пропагандистов, мол, что теперь аж пять из девяти ядерных государств входят в состав Шанхайской организации сотрудничества. То, что там рядом на разных орбитах присутствуют Армения и Азербайджан, а также Индия с Пакистаном, свидетельствует: единой военно-политической организации там не будет. Как по мне, Си Цзиньпин в очередной раз показал, что он там хозяин. Я не большой фан говорить о том, что путин засекался или за что-то зацепился. Но такие вещи на Востоке очень сильно прослеживаются", — говорит эксперт.

По мнению политолога, в контексте лидерства интересно было наблюдать также и за президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Дело в том, что Эрдоган остается очень интересным персонажем в том смысле, что он одновременно лидер одной из стран НАТО, а с другой стороны — претендует на лидерство в мусульманском мире. И такая диалектика очень интересна. Если сравнивать с каким-то человеком, который садится на шпагат, то где-то оно очень похоже… Ни путин, ни лукашенко не будут иметь ничего, никаких практических выгод ( по результатам саммита, — авт. ), потому что оба не показали какой-либо инициативы или способности играть первым номером", — отмечает Евгений Магда.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что поездка российского диктатора Владимира Путина на саммит ШОС обернулась многочисленными случаями публичного унижения для хозяина московского кремля, а также демонстрацией того, кого из лидеров стран в Узбекистане встречали с радостью.