Саміт "друзів" путіна: чому очільник кремля та лукашенко марно злітали на зустріч

Політолог Євген Магда прокоментував "Телеграфу" попередні підсумки візитів на ШОС

Саміт "Шанхайської організації співробітництва" (ШОС) в Самарканді (Узбекистан) показав посилення ролі Китаю в рамках цього об'єднання та одночасне послаблення позиції росії та білорусі.

Таку думку в коментарі "Телеграф" висловив директор Інституту світової політики, політолог Євгена Магда.

"Загальні враження в тому, що саміт не могли скасувати, адже на Сході важливо зберігати обличчя. Але відповідно, якби була можливість, я думаю, його скасували б. Тобто він нічого не приніс. Відповідно, коли говорять, що Іран став членом ШОС, то мене, чесно кажучи, смішать такі заяви російських пропагандистів, мовляв, що тепер п`ять з дев`яти ядерних держав входять до складу Шанхайської організації співпраці. Річ у тому, що вона достатньо гнучка (англ. — Flaxible). Тобто, те що там поряд на різних орбітах присутні Вірменія і Азербайджан, а також Індія з Пакистаном, свідчить: єдиною військово-політичною організації там не буде. Як на мене, Сі Цзіньпін в черговий раз показав, що він там господар. Я не великий фан говорити про те, що путін затинався чи за щось зачепився. Але такі речі на Сході дуже сильно прослідковуються", — каже експерт.

На думку політолога, в контексті лідерства цікаво було спостерігати також і за президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

"Справа в тому, що Ердоган залишається дуже цікавим персонажем в такому сенсі: він одночасно лідер однієї з країн НАТО, а з іншого боку — претендує на лідерство в мусульманському світі. І така діалектика дуже цікава. Якщо порівнювати з якоюсь людиною, що сідає на шпагат, десь воно дуже схоже… Ні путін, ні лукашенко не матимуть нічого, ніяких практичних зисків (за результатами саміту, — авт.), тому що обидва не показали якоїсь ініціативи чи спроможності грати першим номером", — зазначає Євген Магда.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що поїздка російського диктатора володимира путіна на саміт ШОС обернулася численними випадками публічного приниження для господаря московського кремля, а також демонстрацією того, кого з лідерів країн в Узбекистані зустрічали з радістю.