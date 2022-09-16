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Саміт "друзів" путіна: чому очільник кремля та лукашенко марно злітали на зустріч

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
Дата публікації
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Автор
диктатор путін поступово втрачає вплив і на Сході Новина оновлена 16 вересня 2022, 14:07
диктатор путін поступово втрачає вплив і на Сході

Політолог Євген Магда прокоментував "Телеграфу" попередні підсумки візитів на ШОС

Саміт "Шанхайської організації співробітництва" (ШОС) в Самарканді (Узбекистан) показав посилення ролі Китаю в рамках цього об'єднання та одночасне послаблення позиції росії та білорусі.

Таку думку в коментарі "Телеграф" висловив директор Інституту світової політики, політолог Євгена Магда.

"Загальні враження в тому, що саміт не могли скасувати, адже на Сході важливо зберігати обличчя. Але відповідно, якби була можливість, я думаю, його скасували б. Тобто він нічого не приніс. Відповідно, коли говорять, що Іран став членом ШОС, то мене, чесно кажучи, смішать такі заяви російських пропагандистів, мовляв, що тепер п`ять з дев`яти ядерних держав входять до складу Шанхайської організації співпраці. Річ у тому, що вона достатньо гнучка (англ. Flaxible). Тобто, те що там поряд на різних орбітах присутні Вірменія і Азербайджан, а також Індія з Пакистаном, свідчить: єдиною військово-політичною організації там не буде. Як на мене, Сі Цзіньпін в черговий раз показав, що він там господар. Я не великий фан говорити про те, що путін затинався чи за щось зачепився. Але такі речі на Сході дуже сильно прослідковуються", каже експерт.

На думку політолога, в контексті лідерства цікаво було спостерігати також і за президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

"Справа в тому, що Ердоган залишається дуже цікавим персонажем в такому сенсі: він одночасно лідер однієї з країн НАТО, а з іншого боку претендує на лідерство в мусульманському світі. І така діалектика дуже цікава. Якщо порівнювати з якоюсь людиною, що сідає на шпагат, десь воно дуже схоже… Ні путін, ні лукашенко не матимуть нічого, ніяких практичних зисків (за результатами саміту, — авт.), тому що обидва не показали якоїсь ініціативи чи спроможності грати першим номером", зазначає Євген Магда.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що поїздка російського диктатора володимира путіна на саміт ШОС обернулася численними випадками публічного приниження для господаря московського кремля, а також демонстрацією того, кого з лідерів країн в Узбекистані зустрічали з радістю.

Теги:
#Китай #Саміт #Путін #ШОС