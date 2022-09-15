Узбеки ясно показали своє ставлення до путіна і Сі Цзіньпіна: відео

Зустріч президента росії та глави Китаю в Узбекистані мала разючі відмінності

Поїздка російського диктатора володимира путіна на саміт "Шанхайської організації співробітництва" (ШОС) в Самарканд (Узбекистан) обернулася численними випадками публічного приниження для господаря московського кремля, а також демонстрацією того, кого з лідерів країн в Узбекистані зустрічають з радістю.

Так, разючий контраст щодо відоношення до лідера Китаю Сі Цзіньпіна і путіна можна побачити в тому, як їх зустрічали під час прибуття їхніх літаків до аеропорту.

Голову Компартії Китаю після прибуття в Самарканд чекала по-східному пишна зустріч за участю сотень людей, з численною почесною вартою, виконанням народних узбецьких танців та пісень. Шлях від трапу літака і до автомобільного кортежу лідера КНР розтягнувся на кілька сотень метрів, і все це — під традиційні радісні вітальні вигуки тих, хто зустрічає (такий бурхливий вияв радості від зустрічі гостя є своєрідною традицією того регіону). Примітно, що він приземлився в аеропорту в темний час доби і заради цього хазяї встановили на злітній смузі цілу освітлювальну систему з десятків прожекторів.

Відео прибуття Сі Цзіньпіна до Самарканду опублікував китайський міжнародний телеканал "CGTN".

Сі Цзіньпін прибув до Самарканду

Водночас прибуття на саміт ШОС путіна, а також його зустріч узбецькою стороною, була значно менш пишною. Російського диктатора зустрічала скромна на тлі китайського лідера почесна варта, а також десяток чиновників, а кількість охоронців путіна чи не перевищувала кількість зустрічаючої делегації.

Путін прибув до Самарканду

Само собою те, як в Узбекистані зустріли путіна, для європейця не є чимось дивним: делегація є, почесна варта є, килим розстелили, всі пристойності дотримані.

Проте є два моменти. Перший — це традиції, які вкрай сильні в Узбекистані, і зустріч гостя — одна з них. Навіть якщо сам гість з якихось причин не хоче пишної зустрічі, то він по-хорошому повинен пошанувати господарів і прийняти гостинність, яку вони пропонують, та її прояви. А вже рівень гостинності визначають самі господарі залежно від бажаності гостя. Другий момент полягає в порівнянні. Не можна не відзначити разючу відмінність від зустрічі глав двох держав — росії та Китаю, адже Москва позиціонує себе як рівню Пекіну, проте в Узбекистані, схоже, так не вважають, і явно демонструють свою прихильність до КНР.

Втім, на цьому дива під час візиту путіна в Самарканд не скінчилися. Так, під час його зустрічі із Сі Цзіньпіном організатори встановили квітник у формі труни.