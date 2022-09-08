Ердоган відкрито підтримав путіна у питанні українського зерна

Турецький президент зробив заяви щодо зерна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився з президентом російської федерації володимиром путіним щодо того, що зерно з України їде в "багаті" західні країни, а не в Африку та Азію.

Таку інформацію передає турецька інформаційна агенція Anadolu Ajansı. Сьогодні, 8 вересня, Ердоган провів зустріч з президентом Хорватії Зораном Мілановичем. На пресконференції турецький президент зробив публічну заяву щодо українського зерна, де погодився з путіним.

"На жаль, зерно, що надходить у складі зернових партій, йде в багаті країни, а не в бідні. У той час, як санкції проти Росії тривають, той факт, що поставки зерна йдуть в країни, які вводять ці санкції, турбує Путіна", — зазначив Ердоган.

Крім того, турецький президент запропонував відновити експорт російського зерна.

"Ми хочемо, щоб почалися поставки зерна з Росії, ми очікуємо цього", — підкреслив він.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, володимир путін зробив низку заяв щодо зерна та війни. Експерт пояснює.