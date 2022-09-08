Эрдоган открыто поддержал путина в вопросе украинского зерна

Турецкий президент сделал заявления насчёт зерна

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган согласился с президентом российской федерации владимиром путиным относительно того, что зерно из Украины едет в "богатые" западные страны, а не в Африку и Азию.

Такую информацию передает турецкое информационное агентство Anadolu Ajansı. Сегодня, 8 сентября, Эрдоган провел встречу с президентом Хорватии Зораном Милановичем. На пресс-конференции турецкий президент сделал публичное заявление по поводу украинского зерна, где согласился с путиным.

"К сожалению, зерно, поступающее в состав зерновых партий, идет в богатые страны, а не в бедные. В то время как санкции против россии продолжаются, тот факт, что поставки зерна идут в страны, вводящие эти санкции, беспокоит путина ", — отметил Эрдоган.

Кроме того, турецкий президент предложил возобновить экспорт российского зерна.

"Мы хотим, чтобы начались поставки зерна из россии, мы ожидаем этого", — подчеркнул он.

Как сообщал "Телеграф" ранее, владимир путин сделал ряд заявлений по зерну и войне. Эксперт объясняет.