Директор Института стратегических исследований и безопасности, экс-представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях, правозащитник Павел Лисянский специально для "Телеграфа" объяснил недавние заявления российского диктатора

Во время Восточного экономического форума, который проходит 7 сентября во Владивостоке, российский диктатор владимир путин сделал ряд безумных, не имеющих отношения к реальности, заявлений. В том числе – что россия якобы не начинала войну с Украиной, а лишь пытается ее закончить.

Понятно, что путин работает на свою внутрироссийскую аудиторию. Я уже неоднократно говорил, что кремлевские политтехнологи и политологи превратили Украину в неотъемлемый внутриполитический процесс в самой рф.

Вот путин говорит что россия, мол, разрешила вывозить по морю украинское зерно, но везут де его куда-то не туда. Мало в Африку, больше в Европу.

Но, послушайте! Мы – суверенная страна. Кому хотим продавать свое зерно, тому и продаем. Это во-первых. А во-вторых – что значит, вы разрешили вывозить?! Вы, россияне, оккупировали часть нашей суши и моря. Вы, россияне, поставили ряд стран под угрозу голода. У нас были свои контракты по поставкам зерна, но именно вы, россияне, пытались всё это умножить на ноль. Лишь благодаря мощному мировому давлению вы, оккупанты и агрессоры, вынуждены были пойти на зерновое соглашение, еще и выбив для себя какие-то преференции. А теперь пытаетесь вновь устроить "голодные игры", шантажируя срывом зерновых договоренностей.

И, конечно, полным бредом выглядят путинские заявления в стиле "мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить". Все эти сказки о "геноциде людей Донбасса" после мифического "государственного переворота в Украине в 2014 году".

Начнем с того, что Янукович сам сбежал. А причиной протестов, приведших в итоге к Революции Достоинства и его бегству стали действия именно рф. Она всячески противилась тому, что Украина выбрала евроинтеграционный путь. И я уверен, что сама рф была заинтересована в том, чтобы Янукович сбежал. Целью была незаконная аннексия Крыма, которая в итоге и произошла. Россияне понимали, что украинская армия на тот момент была слаба – и не сможет дать достаточный отпор.

И именно россия затеяла в 2014-м политическую акцию "русская весна", которая провалилась везде, кроме части Донбасса. Причем, еще до этого рф активно внедряла идею "Еврорегион Донбасс". Как и "Еврорегион Слобожанщина". Потом хотели сделать "Еврорегион Азов". Речь шла об экономическом и культурном поглощении граничащих с россией украинских территорий.

Так было до 2014 года. Идея продвигалась через "Русские центры", которые активно работали в Украине. При Януковиче их было 13, после Революции Достоинства осталось всего два – на временно оккупированных территориях в Горловке и Луганске. Потом появился еще и в Донецке.

То есть, рф всеми силами пыталась "откусить" сопредельные с ней украинские территории. Только сперва, при лояльной к ней власти в Украине, россия действовала через мягкую силу, экономическое поглощение. А когда Янукович сбежал, и стало ясно, что прежние планы не сработают, Кремль ввел войска. Абсолютно топорно создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Причем фактически "республики" появились исключительно в Луганске и Донецке. Тот же полевой командир Мозговой, действующий на Луганщине, приехал к себе на родину в Сватово, а местные жители выгнали и его, и его бандитов. Ни в Марковке, ни в Сватово, ни в Старобельске не было никакой "ЛНР". То же самое касается огромной части Донецкой области.

Но путин в феврале 2022-го признал эти псевдообразования. Причем – в админграницах Луганской и Донецкой областей Украины.

Это бред полный! А теперь он говорит, что россияне, вторгшись в Украину, защищают жителей Донбасса. Как?! Убивая их же и не только?! Стирая с лица земли целые города – на Донбассе и не только?! Все ведь прекрасно видели, как россияне "защитили" жителей Попасной, Мариуполя, Северодонецка. Недавно процветающие города лежат в руинах. Нет воды, электричества, сходить в туалет, как раньше, с удобствами – роскошь. Вот такая "защита".

И теперь, подчеркиваю, Кремль превратил Донбасс во внутриполитическую историю россии. Ввели термин "вновь освобожденные территории". Ручная "Справедливая Россия" говорит о необходимости внедрять проекты по культурному стиранию украинской идентичности и переквалификации людей в российскую идентичность. Абсолютно неофашистские термины!

Видно, что Кремль, прикрываясь Донбассом, пытается оправдать и широкомасштабное вторжение в Украину, и массу последовавших за ним военных преступлений. Но если копнуть глубже, мы видим просто рейдерское мышление.

путин маниакально хочет воссоздания советской империи, а без Украины это невозможно.

И явная неудача агрессора в Украине уничтожает некогда сильные позиции рф практически везде. Речь ведь уже не только о Западе. Посмотрите, как ведет себя тот же Казахстан!

Все видят, что из себя на самом деле представляет россия. И что можно сделать с ее армией, как это делают ВСУ, при соответствующей мотивации, снабжении, оснащении.

Соответственно, на сегодняшний день путину жизненно необходимо приостановить войну, накопить новые силы, может кого-то подкупить, с кем-то договориться. Но исключительно для того, чтобы снова атаковать через какое-то время.

Ну, а Восточный экономический форум, как ранее Петербургский, – просто площадка, чтобы донести свою позицию и успокоить россиян.

Потому что ситуация вскоре начнет напоминать то, что было после ввода советских войск в Афганистан. Оттуда в СССР, как сейчас из Украины в рф, тоже массово шли цинковые гробы. Но пропаганда какое-то время сдерживала плотину негодования. Однако через год-два страшная правда начала выходить наружу – и она потрясла всех. Люди увидели масштаб потерь, начали задумываться – а зачем это всё? Ради чего?

То же самое ожидает и россию. Но путин и вся пропагандистская шушера пытаются сдерживать плотину негодования, сглаживать углы, продолжать рассказывать о величии рф и о том, что "всё идет по плану". Надеясь, что удастся сохранить диктаторский режим и, если получится, устроить бескровный транзит власти с сохранением нынешнего курса. Задача Украины и всего цивилизованного мира – развеять эти надежды.