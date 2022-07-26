Учли опыт Украины: Казахстан отдаляется от россии и ищет новых союзников

Казахстан реформирует армию и пытается сблизиться с другими региональными лидерами

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину, российский диктатор владимир путин, кроме беспрецедентного давления со стороны Запада, получил еще один вызов, который исходит от некогда ближайшего союзника в регионе — Казахстана.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, москва после развала СССР активно работала над тем, чтобы сохранить влияние над этой страной, однако вторжение в Украину привела к тому, что Казахстан начал стремительно отдаляться от россии.

"Казахстан пообещал присоединиться к санкциям Запада против москвы, заявил, что увеличит экспорт нефти в Европу через маршруты в обход рф, увеличил свой оборонный бюджет и принял делегацию США", — говорится в публикации.

Нур-Султан также активизировал работу по налаживанию отношений и с другими региональными лидерами, в частности в апреле было достигнуто соглашение с Китаем о наращивании военного сотрудничества. Также страна пытается сблизиться с Турцией, а президент страны Касым-Жомрат Токаев ездил в Анкару и вел переговоры об усилении военного сотрудничества и даже о производстве БПЛА в Казахстане.

Руководство страны также приняло решение увеличить оборонный бюджет на около миллиарда долларов США. Во властях говорят, что они хотят перенять опыт Украины и сделать свои войска более мобильными и профессиональными, а также способными противостоять гибридной войне.

Напомним, ранее Казахстан принял историческое решение о выходе из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) 1995 г. о Межгосударственном валютном комитете.