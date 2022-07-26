Врахували досвід України: Казахстан віддаляється від росії та шукає нових союзників

Казахстан реформує армію та намагається зблизитися з іншими регіональними лідерами

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, російський диктатор володимир путін, крім безпрецедентного тиску з боку Заходу, отримав ще один виклик, який походить від колись найближчого союзника в регіоні — Казахстану.

Як говориться в матеріалі The Wall Street Journal, москва після розвалу СРСР активно працювала над тим, щоб зберегти вплив над цією країною, проте вторгнення в Україну призвело до того, що Казахстан почав стрімко віддалятися від росії.

"Казахстан пообіцяв приєднатися до санкцій Заходу проти Москви, заявив, що збільшить експорт нафти до Європи через маршрути в обхід росії, збільшив свій оборонний бюджет і прийняв делегацію США", — йдеться в публікації.

Нур-Султан також активізував роботу з налагодження відносин і з іншими регіональними лідерами, зокрема у квітні було досягнуто згоди з Китаєм про нарощування військової співпраці. Також країна намагається зблизитися з Туреччиною, а президент країни Касим-Жомрат Токаєв їздив до Анкари та вів переговори про посилення військової співпраці та навіть про виробництво БПЛА у Казахстані.

Керівництво країни також ухвалило рішення збільшити оборонний бюджет близько мільярда доларів США. У владі кажуть, що вони хочуть перейняти досвід України та зробити свої війська більш мобільними та професійними, а також здатними протистояти гібридній війні.

Нагадаємо, раніше Казахстан ухвалив історичне рішення про вихід із угоди Співдружності незалежних держав (СНД) 1995 р. про Міждержавний валютний комітет.