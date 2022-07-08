Казахстан "відповзає" від путінської росії: Токаєв підписав новий указ

Документ вже набрав чинності після підписання президентом

Казахстан прийняв історичне рішення щодо виходу з угоди Співдружності незалежних держав (СНД) 1995 року про Міждержавний валютний комітет. Як пише ZONAkz, відповідний указ вже встиг підписати президент Республіки Касим-Жомарт Токаєв, після чого він офіційно набрав чинності.

"Затвердити протокол про припинення дії угоди про створення Міждержавного валютного комітету від 26 травня 1995 року, підписаної в Мінську 25 жовтня 2013 року", — зазначається в тексті документа.

Варто додати, що Міждержавний валютний комітет було створено для того, аби він сприяв організації багатостороннього співробітництва у галузях валютно-платіжних та кредитних відносин. Окрім того, однією з головних завдань комісії було опрацювання та вдосконалення валютних законів, які відносяться до багатосторонніх розрахункових та кредитних відносин.

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Члени комітету безпосередньо займаються розвитком форм і методів координації грошово-кредитної та валютної політики держав-учасниць угоди СНД щодо створення платіжного союзу, а також співробітництва та здійснення злагоджених дій стосовно питань над контролем валют усередині незалежних держав, що входять до складу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив розвивати морські перевезення нафти і визначив пріоритетним напрямком Транскаспійський маршрут, який обходить росію.