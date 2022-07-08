Казахстан "отползает" от путинской россии: Токаев подписал новый указ

Документ уже вступил в силу после подписания президентом

Казахстан принял историческое решение о выходе из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) 1995 г. о Межгосударственном валютном комитете. Как пишет ZONAkz, соответствующий указ уже успел подписать президент Республики Касим-Жомарт Токаев, после чего он официально вступил в силу.

"Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, подписанного в Минске 25 октября 2013 года", — отмечается в тексте документа.

Стоит добавить, что Межгосударственный валютный комитет был создан для того, чтобы он способствовал организации многостороннего сотрудничества в области валютно-платежных и кредитных отношений. Кроме того, одной из главных задач комиссии была разработка и совершенствование валютных законов, относящихся к многосторонним расчетным и кредитным отношениям.

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Члены комитета непосредственно занимаются развитием форм и методов координации денежно-кредитной и валютной политики государств-участников соглашения СНГ по созданию платежного союза, а также сотрудничеством и осуществлением слаженных действий по вопросам контроля валют внутри независимых государств, входящих в состав содружества.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил развивать морские перевозки нефти и определил приоритетным направлением обходящий россию Транскаспийский маршрут.