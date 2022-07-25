Такий "супутник" нам не потрібен: Казахстан зупинив завод із виробництва розхваленої путіним вакцини

Країна веде переговори про нову закупівлю вакцини Pfizer

Керівництво Казахстану продовжує проводити незалежну політику не тільки у економіці, а й у сфері медицини та науки.

Так, у Караганді зупинено роботу заводу з виробництва російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", яку свого часу Росія намагалася нав’язати Україні.

Про це пише ORDA з посиланням на директора департаменту лікарської політики при МОЗ республіки Бауіржана Джусіпова.

Казахстанський чиновник стверджує, що його країна не потребує нових обсягів російського препарату, який не отримав необхідних міжнародних сертифікатів. Крім того, його країна збільшує виробництво власної вакцини QazVac.

"Після початку пандемії ми запустили виробництво вакцини "Супутник V" у Караганді з готових субстанцій. Зараз цей процес припинено. На сьогодні у нас обсяг вакцин достатній", — зазначив Джусіпов.

До того ж, МОЗ країни веде переговори про нову закупівлю вакцини Pfizer.

Нагадаємо, раніше Казахстан ухвалив історичне рішення про вихід із угоди Співдружності незалежних держав (СНД) 1995 р. про Міждержавний валютний комітет.