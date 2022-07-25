Такой "спутник" нам не нужен: Казахстан остановил завод по производству хваленой путинской вакцины

Страна ведет переговоры о новой закупке вакцины Pfizer

Руководство Казахстана продолжает проводить независимую политику не только в экономике, но и в сфере медицины и науки.

Так, в Карагенде остановлена работа завода по производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которую в свое время рф пыталась навязать Украине.

Об этом пишет ORDA со ссылкой на директора департамента лекарственной политики при Минздраве республики Бауыржана Джусипова.

Казахстанский чиновник утверждает, что его страна не испытывает потребности в новых объемах российского препарата, который не получил необходимые международные сертификаты. Кроме того, страна наращивает производство собственной вакцины QazVac.

"После начала пандемии мы запустили производство вакцины "Спутник V" в Караганде из готовых субстанций. Сейчас этот процесс приостановлен. На сегодня у нас объем вакцин достаточен", — указал Джусипов.

К тому же Минздрав страны ведет переговоры о новой закупке вакцины Pfizer.

Напомним, ранее Казахстан принял историческое решение о выходе из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) 1995 г. о Межгосударственном валютном комитете.