В России уточнили, в каких "границах" Путин признал "ДНР" и "ЛНР"

В России раскрыли детали о подписанном между главой Кремля и главарями боевиков ОРДЛО документе.

Российский президент Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, заявил о том, что РФ признает "независимость" т.н. "ЛДНР" в их "существующих границах"

Об этом рассказал зампред комитета Совета федерации РФ по международным делам Андрей Климов, пишет ТАСС.

Он рассказал, что в подписанных Путиным и главарями боевиков Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником документах идет речь о том, что речь идет о территориях в "установленных на сегодняшний день границах".

"Все остальное находится за рамками юридических действий", — сказал он, имея в виду подконтрольные Украине территории Луганской и Донецкой областей.

По словам Климова, "договора" будут ратифицированы в Совфеде во вторник, после чего они попадут на рассмотрение двух палат Федерального собрания.

Как сообщалось ранее, до того, как объявить о "независимости" ОРДЛО, Путин провел заседание Совета безопасности РФ, во время которого глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что России нужно не только признать "ЛДНР" независимыми, но и утвердить их в "исторических границах".

Напомним, решение Путина уже вызвало жесткую реакцию в мире. В частности в ЕС уже обещают рассмотреть введение новых санкций против России.