Укр

В России уточнили, в каких "границах" Путин признал "ДНР" и "ЛНР"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
1059
Путин и главари боевиков Новость обновлена 21 февраля 2022, 22:47
Путин и главари боевиков

В России раскрыли детали о подписанном между главой Кремля и главарями боевиков ОРДЛО документе.

Российский президент Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, заявил о том, что РФ признает "независимость" т.н. "ЛДНР" в их "существующих границах"

Об этом рассказал зампред комитета Совета федерации РФ по международным делам Андрей Климов, пишет ТАСС.

Он рассказал, что в подписанных Путиным и главарями боевиков Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником документах идет речь о том, что речь идет о территориях в "установленных на сегодняшний день границах".

"Все остальное находится за рамками юридических действий", — сказал он, имея в виду подконтрольные Украине территории Луганской и Донецкой областей.

По словам Климова, "договора" будут ратифицированы в Совфеде во вторник, после чего они попадут на рассмотрение двух палат Федерального собрания.

Как сообщалось ранее, до того, как объявить о "независимости" ОРДЛО, Путин провел заседание Совета безопасности РФ, во время которого глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что России нужно не только признать "ЛДНР" независимыми, но и утвердить их в "исторических границах".

Напомним, решение Путина уже вызвало жесткую реакцию в мире. В частности в ЕС уже обещают рассмотреть введение новых санкций против России.

Теги:
#Россия #Донбасс #ОРДЛО
Владимир Путин
Украина
Путин выдвинул ультиматум властям Украины: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
Путин выдвинул ультиматум властям Украины: подробности
Дата публикации
Категория
Мариуполь в желто-голубом цвете
В России замахнулись на Мариуполь: что говорят в городе о войне и признании "ДНР"
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
Путин заявил о признании "ДНР-ЛНР": все подробности
Дата публикации
Категория
Валдимир Путин
Признание Путиным "ЛДНР": как отреагировали в мире
Дата публикации
Категория
Последствия обстрелов на Донбассе
Новые потери на Донбассе: погиб один гражданский мужчина и двое военных