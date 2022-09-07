"Пытаемся закончить": путин поразил очередным циничным заявлением о войне

По мнению путина, война в Украине может лишь укрепить позиции россии — как внутри страны, так и в мире

Российский диктатор владимир путин, который, вероятно, больше не может контролировать собственных силовиков как раньше, теперь еще больше теряет связь с реальностью. Во время Восточного экономического форума, который проходит 7 сентября во Владивостоке, он повторил тезис о том, что россия якобы не начинала войну с Украиной, а лишь пытается ее закончить. При этом в дальнейшем своем выступлении он сам себе фактически противоречит.

Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на росСМИ. По словам лидера Кремля, армия рф сейчас активно занята "освобождением" Донбасса, который будто бы в течении восьми лет подвергался обстрелам исключительно украинской стороны. О провокациях, попытках захватить еще больше территории россией и других нарушенных правила ведения войны путин предпочел умолчать.

"Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить, — заявил российский президент. — Начали боевые действия после государственного переворота в Украине в 2014 году те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению к подавлению собственного народа, проводят одну военную операцию за другой и подвергая геноциду людей, проживавших на Донбассе, в течении 8 лет".

Интересно, что сразу после этого путин заявил, что российское руководство осознанно приняло решение о вторжении в Украине. Свои действия он оправдывает тем, что россия якобы устала от попыток найти мирную развязку ситуации и действовала "зеркально" по отношению к "потенциальному противнику". Во время своей речи путин даже опасается произнести слово "Украина", постоянно обходя его с помощью других конструкций.

Также политик заявил, что долг россиян — это помощь жителям Донбасса, а потому они собираются исполнять его "до конца". До конца финансовой подушки бюджета, людей в армии или же имеющегося в наличии вооружения — путин не уточнял.

Добавим, что помимо этого владимир путин уверен: рф из-за войны ничего не потеряет, а лишь укрепит свой суверенитет.

"Безусловно, происходит некая поляризация — как в мире, так и внутри страны, — отметил российский диктатор, добавив, что это лишь на пользу: — Все вредное и ненужное, все, что нам мешает, будет отторгнуто. Мы будем набирать обороты и темпы развития, ведь современное развитие может быть основано только на суверенитете".

Перед этим он раскритиковал выполнение "зерновых соглашений", которые Украина заключала с Турцией и представителями ООН. Главе Кремля не нравится, что большинство сухогрузов со злаковыми идет в страны Европы, а не Африки.

Также "Телеграф" рассказывал, что не так давно говорил путин о войне в Украине, и почему его язык тела выдал не слишком радужные для политика сигналы.