ОРДЛО, колаборанти Херсону і Мелітополя терміново просяться в росію. Що відбувається?

В ОП назвали можливу анексію фікцією, а Інститут вивчення війни вважає це проявом паніки після контрнаступу ЗСУ

Маріонеткові квазіреспубліки "ЛНР" і "ДНР" напередодні закликали до негайного проведення "референдумів" щодо приєднання до росії, а вже сьогодні відзвітували, що для цього все готово. Так само блискавично бажання розпочати підготовку до анексії висловили колаборанти на окупованій Херсонщині та на окупованій частині Запорізької області.

Розбираємося, що відомо про бажання колаборантів негайно приєднатися до рф, навіщо їм такий поспіх та як відповідають на це в Україні.

Псевдореферендум в "ЛНР" та "ДНР" пройде 23-27 вересня

Саном зараз на Луганська обл. майже повністю перебуває під окупацією військ рф, а от Донецька обл. контролюється окупантами частково, російські війська все ще намагаються вести наступальні операції (з актуальною картою бойових дій можна ознайомитися тут). На минулому тижні внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник визнав успіхи українських військових, зазначивши що ЗСУ вже біля кордонів з Луганською обл., але "паніки немає".

Хронологія "відсутності паніки" виглядала таким чином:

19 вересня "громадські палати" "ЛНР" та "ДНР" почали вимагати негайного ініціювання "референдумів" про визнання їх суб'єктами росії, а також надіслали звернення своїм ватажкам.

ввечері того ж дня так званий голова самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін запропонував колезі з "ЛНР" Леоніду Пасічнику спільно провести "референдуми" про приєднання до рф.

запропонував колезі з "ЛНР" спільно провести "референдуми" про приєднання до рф. 20 вересня вдень так звана "палата депутатів ЛНР" ухвалила документ, який називає законом про проведення "референдуму", а Пасічник це підписав. Псевдореферендум "ЛНР" пройде вже цього тижня, тобто 23-27 вересня . Такі ж дати обрала "ДНР".

. Такі ж дати обрала "ДНР". 20 вересня "громадська палата ДНР" заявила, що для проведення "референдумів" все готово, додавши, що буде можливість електронного голосування. Пушилін уточнив, що воно буде змішаним, поза дільницями.

Питання у бюлетенях в "ЛНР" виглядатиме так: "Ви за входження "ЛНР" складу РФ на правах суб'єкта РФ?".

Заяви маріонеткових утворень вже прокоментували і офіційні особи в росії. Так, дмитро медведєв переконаний, що це допоможе москві "захистити звільнені території" у контексті якоїсь невідомої "історичної справедливості". На думку Медведєва, якщо ОРДЛО таки "приєднають" до росії, то це обов’язково змінить вектор розвитку всієї країни на наступні десятиліття. Також це вплине і на загальносвітову політику — через, цитуємо, те, що "геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру".

Голова МЗС рф Дмитро Лавров заявив, що "нинішня ситуація підтверджує, що народи Донбасу хочуть бути господарями своєї долі", а спікер Держдуми рф В'ячеслав Володін сказав, що "якщо мешканці Донбасу в ході вільного волевиявлення висловляться, що хочуть бути у складі росії, вони їх підтримають".

Колаборанти Херсонщини теж квапляться з анексією

У вівторок вранці до заяв щодо псевдореферендумів на території окупованого Донбасу приєднався ще й незаконно створений орган влади окупованої Херсонщини — так звана "громадська рада". На засіданні "ради" колаборанти виступили і ініціативою негайного проведення референдуму щодо приєднання до рф і звернулися до гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо. "Голова громадської ради" заявив, що псевдореферендум проведуть у найкоротші терміни.

Гауляйтер окупованої частини Херсонщини Сальдо заявив, що керівництво "адміністрації Херсонської області" ухвалило рішення про проведення "референдуму" щодо входження Херсонської області до складу росії.

Заступник голови окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов стверджує, що близько 80% жителів Херсонської області готові прийти на референдум, а тих, хто голосуватимуть проти не переслідуватимуть. Стремоусов уточнив, що під час проведення "референдуму" будуть використані електронні технології:

"Як це буде відбуватися – для людей у принципі вже не важливо. Люди готові, вони підуть і зроблять свій вибір", — сказав Стремоусов російським ЗМІ.

"Референдум" щодо входження Херсонської області до складу рф також також проходитиме з 23 по 27 вересня.

Більшість людей, які погодилися на роботу в "виборчих комісіях" уже ідентифіковані, каже справжній заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він додав, що за свої вчинки відповідатиме кожен колаборант.

"Більшість людей, які дали згоду на роботу в виборчих комісіях для проведення так званого "референдуму", уже ідентифіковані, і в подальшому будуть ідентифіковані всі, хто збирається брати участь у цьому дійстві", — йдеться у повідомленні.

Окупований Мелітополь

В окупованому Мелітополі Запорізької області також збираються сьогодні ініціювати "референдум", там почався "з’їзд жителів області" щодо проведення псевдореферендуму. Так званий "член головної ради адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов повідомив, що "референдум" відбудеться найближчим часом і триватиме кілька днів, щоб уникнути скупчення людей.

Він додав, що у разі незаконного входження до складу рф Запорізьку область доцільно перейменувати на Запорізький край.

Реакція України та світу

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять.

"Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії, — заявив Кулеба.

За словами керівника ОП Андрія Єрмака, проведення подібних заходів є лише проявом страху росіян:

"Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми… Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою", — зазначив керівник ОП.

Радник ОП Михайло Подоляк пояснив, що псевдореферендуми не змінять статус окупованих районів Донбасу, бо їх ніхто не визнає.

"Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори – фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів", – зазначив Подоляк.

Натомість голова Луганської ОВА Сергій Гайдай бачить у проведенні "референдумів" подвійне дно. Гайдай вважає, що якщо росія проведе "референдум" на новокупованих територіях Луганської області, це відкриє шлях до загальної мобілізації в рф, передає "Радіо Свобода".

"Окупанти можуть провести фейковий "референдум", нашвидкуруч якось його зліпити, визнати "результати". За "результатами" вони усі захочуть вступити в склад рф. І тоді вже деокупація тимчасово окупованої української Луганщини, з точки зору Росії, буде "прямим нападом на Росію", і це дасть можливість провести загальну мобілізацію, оголосити війну. Тому що з мобілізацією (зараз, – ред.) у них величезні проблеми. Набрати людей у нормальній кількості вони не можуть", – заявив Гайдай.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) мають своє пояснення. У звіті ISW стверджується, що термінове обговорення серед російських ставлеників необхідності негайної анексії Луганської та Донецької областей свідчить про те, що контрнаступ України "викликає паніку у російських маріонеток і в тих, хто ухвалює рішення в кремлі".