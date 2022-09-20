Готуються до мобілізації і воєнного стану? В рф змінили закони, що це значить для росіян

Лави російських військ за час війни в Україні значно порідшали, тому влада країни-агресора шукає вихід із ситуації

Російська влада до останнього намагалася уникнути загальної мобілізації в країні, адже це вдарить по рейтингах диктатора володимира путіна. Схоже, що навіть підвищення зарплати контрактникам нічого не дало, тому Держдума вирішила діяти радикально і ввела до Кримінального кодексу поняття "мобілізації", "воєнний стан", а також статті про мародерство та здачу в полон.

Як передає "Медуза", російські депутати ухвалили поправки до Кримінального кодексу одноголосно і одразу в другому та третьому читаннях.

Згідно з текстом поправок, російських військових відтепер будуть саджати у в'язницю терміном до 10 років за "Добровільну здачу в полон" (стаття 352.1 КК рф), а за мародерство в країні-агресорі пропонують позбавляти волі на термін до 15 років (стаття 356.1 КК рф).

На цьому депутати країни-агресора вирішили не зупинятися, тому в третьому читанні посилили покарання за самовільне залишення військової частини у період мобілізації та воєнного стану — тепер за це каратимуть позбавленням волі на термін до 10 років (стаття 337 КК). У тексті цієї статті вказано, що до відповідальності можуть бути притягнуті і військові запасу, які не з'явилися на збори чи скоїли дезертирство.

А за невиконання підлеглими наказу начальника, який був відданий під час запровадженого воєнного стану (або у воєнний час, або за умов збройного конфлікту), а також за відмову від участі в бойових діях — загрожує покарання від 2 до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що до цього командування російської армії намагалося поповнити лави військових за допомогою вербування нових солдатів з-поміж російських засуджених. А полковник Державної прикордонної служби України Олег Слободян висловив думку, що зараз кремль намагається знищити максимально можливу кількість чоловічого населення, яке може тримати зброю. За його словами, це потрібно для того, аби убезпечити себе від масштабних внутрішніх заворушень.