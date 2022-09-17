Росіяни "мобілізують" мешканців окупованих територій України: що робити, якщо намагаються забрати до ворожої армії

Мінреінтеграції дало поради, як уникнути попадання в армію росії мешканцям непідконтрольних територій

На тлі повідомлень про те, що окупанти планують почати мобілізацію на тимчасово окупованих територіях в українців, які там опинилися, постало питання про те, що ж їм робити.

Як повідомили у Міністерстві реінтеграції, Україна продовжує збирати інформацію про випадки примусової мобілізації до лав окупаційної армії, а якщо хтось став свідком таких випадків, то варто не зволікати та повідомляти у відомство.

Зазначається, що Мінреінтеграції гарантує конфіденційність кожного звернення, але нагадує, що якщо людина добровільно пішла служити в окупаційну армію, то вона порушила законодавство і буде покарана.

У разі примусової мобілізації звернутися можна:

на гарячу лінію Національного інформбюро — 1648;

на гарячу лінію для дзвінків з-за кордону +38(044)-287-81-65;

в чат-бот у Viber ;

у чат-бот в Telegram.

Відомство також дало рекомендації про те, як не потрапити до ворожої армії:

уникайте особистого вручення повісток та дзвінків з "військкоматів";

якщо окупанти дізналися ваш номер телефону, то карткою варто припинити користуватися або змінити номер;

змініть місце проживання, а найкращим варіантом буде евакуація на підконтрольну територію;

якщо вас все ж таки розшукали, то варто надати докази того, що ви не можете проходити службу за станом здоров’я, релігійним переконанням тощо;

Якщо мобілізації уникнути не вдалося:

ігноруйте накази окупантів, оскільки у разі їх виконання ви станете співучасником воєнних злочинів і нестимете за це покарання навіть у тому випадку, якщо мобілізація була примусовою;

здайтеся в полон ЗСУ за першої ж нагоди та повідомте, що вас примусово мобілізували.

Як повідомлялося раніше, через брак солдатів у російській армії, на війну з Україною посилають найманців ПВК "Вагнера", а новобранців набирають прямо в колоніях. При цьому на тяжкість злочину звертають мало уваги, так нещодавно стало відомо, що до лав окупантів потрапив ув’язнений, який сидів за канібалізм.