Росcияне "мобилизуют" жителей оккупированных территорий Украины: что делать, если пытаются забрать во вражескую армию
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Минреинтеграции дало советы, как избежать попадания в армию россии жителям неподконтрольных территорий
На фоне поступающих сообщений о том, что оккупанты планируют начать мобилизацию на временно оккупированных территориях у украинцев, которые там оказались, возник вопрос о том, что же им делать.
Как сообщили в Министерстве реинтеграции, Украина продолжает собирать информацию о случаях принудительной мобилизации в ряды оккупационной армии, а если кто-то стал свидетелем таких случаев, то стоит не медлить и сообщать в ведомство.
Отмечается, что Минреинтеграции гарантирует конфиденциальность каждого обращения, но напоминает, что если человек добровольно пошел служить в оккупационную армию, то тем самым он нарушил законодательство и будет наказан.
В случае принудительной мобилизации, обратиться можно:
- на горячую линию Национального информбюро — 1648;
- на горячую линию для звонков из-за границы +38 (044)-287-81-65;
- в чат-бот в Viber;
- в чат-бот в Telegram.
Ведомство также дало рекомендации о том, как не попасть во вражескую армию:
- избегайте личного вручения повесток и звонков из "военкоматов";
- если оккупанты узнали ваш номер телефона, то карточкой стоит перестать пользоваться или сменить номер;
- смените место жительства, а самым лучшим вариантом будет эвакуация на подконтрольную территорию;
- если вас все же разыскали, то стоит предъявить доказательства того, что вы не можете проходить службу по состоянию здоровья, религиозным убеждением и т.д;
Если мобилизации избежать не удалось:
- игнорируйте приказы оккупантов, так как в случае их выполнения вы станете соучастником военных преступлений и будете нести за это наказание даже в том случае, если мобилизация была принудительной;
- сдайтесь в плен ВСУ при первой же возможности и сообщите, что вас принудительно мобилизировали.
Как сообщалось ранее, из-за нехватки солдат в российской армии, на войну с Украиной посылают наемников ЧВК "Вагнера", а новобранцев набирают прямо в колониях. При этом на тяжесть преступления обращают мало внимания, так недавно стало известно, что в ряды оккупантов попал заключенный, который сидел за каннибализм.