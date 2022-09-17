Росcияне "мобилизуют" жителей оккупированных территорий Украины: что делать, если пытаются забрать во вражескую армию

Минреинтеграции дало советы, как избежать попадания в армию россии жителям неподконтрольных территорий

На фоне поступающих сообщений о том, что оккупанты планируют начать мобилизацию на временно оккупированных территориях у украинцев, которые там оказались, возник вопрос о том, что же им делать.

Как сообщили в Министерстве реинтеграции, Украина продолжает собирать информацию о случаях принудительной мобилизации в ряды оккупационной армии, а если кто-то стал свидетелем таких случаев, то стоит не медлить и сообщать в ведомство.

Отмечается, что Минреинтеграции гарантирует конфиденциальность каждого обращения, но напоминает, что если человек добровольно пошел служить в оккупационную армию, то тем самым он нарушил законодательство и будет наказан.

В случае принудительной мобилизации, обратиться можно:

на горячую линию Национального информбюро — 1648;

на горячую линию для звонков из-за границы +38 (044)-287-81-65;

в чат-бот в Viber;

в чат-бот в Telegram.

Ведомство также дало рекомендации о том, как не попасть во вражескую армию:

избегайте личного вручения повесток и звонков из "военкоматов";

если оккупанты узнали ваш номер телефона, то карточкой стоит перестать пользоваться или сменить номер;

смените место жительства, а самым лучшим вариантом будет эвакуация на подконтрольную территорию;

если вас все же разыскали, то стоит предъявить доказательства того, что вы не можете проходить службу по состоянию здоровья, религиозным убеждением и т.д;

Если мобилизации избежать не удалось:

игнорируйте приказы оккупантов, так как в случае их выполнения вы станете соучастником военных преступлений и будете нести за это наказание даже в том случае, если мобилизация была принудительной;

сдайтесь в плен ВСУ при первой же возможности и сообщите, что вас принудительно мобилизировали.

Как сообщалось ранее, из-за нехватки солдат в российской армии, на войну с Украиной посылают наемников ЧВК "Вагнера", а новобранцев набирают прямо в колониях. При этом на тяжесть преступления обращают мало внимания, так недавно стало известно, что в ряды оккупантов попал заключенный, который сидел за каннибализм.