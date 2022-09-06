Оккупанты планируют мобилизацию в Мариуполе: мужчинам рекомендуют покинуть город

Мужчин в Мариуполе будут принудительно мобилизовать на фронт

Во временно оккупированных Мариуполе, Мариупольском и Мангушском районах российские захватчики планируют провести мобилизацию мужчин в армию т.н. "ДНР".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По его словам, такое решение оккупанты утвердили на заседании гауляйтеров в последний день августа.

"От донецкого руководства поступило указание срочно возобновить военный учет в Мариупольском районе. Это значит, что, по крайней мере, Мангушский район ждет уже официальная мобилизация в течение сентября", — отметил Андрющенко.

Кроме того, он добавил, что аналогичное указание получено и по самому городу Мариуполь, однако его выполнение отсрочено на две недели. Советник мэра подчеркивает, что первая волна мобилизации может начаться около 20 сентября.

Андрющенко призвал мужчин призывного возраста срочно покинуть оккупированную территорию, чтобы сохранить свои жизни.

Как сообщал "Телеграф" ранее, мобилизованные "ЛНР" отказываются воевать на Донетчине — пропагандисты пытаются найти этому объяснение.