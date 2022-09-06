Окупанти планують мобілізацію в Маріуполі: чоловікам рекомендують покинути місто

Чоловіків в Маріуполі будуть примусово мобілізувати на фронт

У тимчасово окупованих Маріуполі, Маріупольському та Мангушському районах російські загарбники планують провести мобілізацію чоловіків в армію т.з. "днр".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. За його словами, таке рішення окупанти затвердили на засіданні гауляйтерів в останній день серпня.

"Від донецького керівництва надійшла вказівка терміново поновити військовий облік в Маріупольському районі. Це означає, що принаймні, Мангушський район чекає вже офіційна мобілізація протягом вересня", — зазначив Андрющенко.

Крім того, він додав, що аналогічна вказівка отримана і по самому місту Маріуполь, проте її виконання відтерміновано на два тижні. Радник мера підкреслює, що перша хвиля мобілізації може початися близько 20 вересня.

Андрющенко закликав чоловіків призовного віку терміново покинути окуповану територію, аби зберегти свої життя.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, мобілізовані "лнр" відмовляються воювати на Донеччині — пропагандисти намагаються знайти цьому пояснення.