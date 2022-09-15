"Повар путина" завербовал на войну с Украиной маньяка-каннибала

Тысячи российских заключенных согласились воевать за рф

Информация о том, что рф набирает "добровольцев" на войну с Украиной из российских колоний уже давно не секрет. В армии рф нашлось место даже осужденному каннибалу.

Об этом сообщила глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова на YouTube-канале "Популярная политика". Она отметила, что совладелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин ("Повар путина") сумел завербовать уже около 10 тысяч заключенных. Как минимум один новоиспеченный наемник имеет в своем "послужном списке" каннибализм.

"Берут все статьи, но отдают предпочтение, об этом Пригожин говорил, убийцам и тем, кто занимался разбоем и грабежом. Тоже хорошо берут тех, кто попал в тюрьму за нанесение тяжких телесных повреждений. И вот сейчас стали брать уже людей, которые осуждены за изнасилование, но их в отдельный отряд. Мы знаем две истории из саратовских зон, из ужасных совершенно зон, там одна есть очень специальная. Оттуда взяли маньяка, у которого, так сказать, в портфолио каннибализм. Он тоже поехал на войну", — рассказала Романова.

Ольга отметила, что Пригожин завербовал в российских тюрьмах как минимум 7 тысяч наемников, однако, похоже, эта цифра уже достигает 10 тысяч. Романова добавили, что география вербовки ограничивается регионами центральной россии. Пригожин почему-то "не работает" восточнее Татарстана. При этом в некоторых тюрьмах ЧВК Вагнера набирает бойцов уже по 3-4 кругу.

Ранее сообщалось, что из-за проблем россиян на фронте о мобилизации начал рассуждать глава Чечни рамзан кадыров. К слову, в четверг против кадырова и его семьи США ввели санкции.