ОРДЛО, коллаборанты Херсона и Мелитополя срочно просятся в россию. Что происходит?

В ОП назвали возможную аннексию фикцией, а Институт изучения войны считает это проявлением паники после контрнаступления ВСУ

Марионеточные квазиреспублики "ЛНР" и "ДНР" накануне призвали к немедленному проведению "референдумов" по присоединению к россии, а уже сегодня отчитались, что для этого все готово. Также молниеносно желание начать подготовку к аннексии выразили коллаборанты на оккупированной Херсонщине и части Запорожской области.

Разбираемся, что известно о желании коллаборантов немедленно присоединиться к россии, зачем им такая спешка и как отвечают на это в Украине.

Псевдореферендум в "ЛНР" и "ДНР" пройдет 23-27 сентября

По состоянию на сегодняшний день Луганская обл. почти полностью находится под оккупацией войск россии, а вот Донецкая обл. контролируется оккупантами частично, русские войска все еще пытаются вести наступательные операции (с актуальной картой боевых действий можно ознакомиться здесь ). На прошлой неделе в результате успешного контрнаступления ВСУ главарь "ЛНР" Леонид Пасечник признал успехи украинских военных, отметив, что ВСУ уже у границ с Луганской обл., но "паники нет".

Хронология "отсутствия паники" выглядела следующим образом:

19 сентября "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" потребовали немедленного инициирования "референдумов" о признании их субъектами россии, а также направили обращение своим вожакам.

Вечером того же дня так называемый глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин предложил коллеге из "ЛНР" Леониду Пасечнику совместно провести "референдумы" о присоединении к рф.

предложил коллеге из "ЛНР" совместно провести "референдумы" о присоединении к рф. 20 сентября днем так называемая "палата депутатов ЛНР" приняла документ, который называет законом о проведении "референдума", а Пасечник это подписал. Псевдореферендум "ЛНР" пройдет уже на этой неделе, то есть 23-27 сентября . Такие же даты выбрала "ДНР".

. Такие же даты выбрала "ДНР". 20 сентября "общественная палата ДНР" заявила, что для проведения "референдумов" все готово, добавив, что будет возможность электронного голосования. Пушилин уточнил, что оно будет смешанным вне участков.

Вопрос в бюллетенях в "ЛНР" будет выглядеть так: "Вы за вхождение "ЛНР" в состав рф на правах субъекта рф?".

Заявления марионеточных образований уже прокомментировали и официальные лица в россии. Так, дмитрий медведев убежден, что это поможет Москве "защитить освобожденные территории" в контексте какой-то неизвестной "исторической справедливости". По мнению Медведева, если ОРДЛО "присоединят" к россии, то это обязательно изменит вектор развития всей страны на следующие десятилетия. Также это повлияет и на общемировую политику — из-за, цитируем, того, что "геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер".

Глава МИД россии Дмитрий Лавров заявил, что "нынешняя ситуация подтверждает, что народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы", а спикер госдумы россии Вячеслав Володин сказал, что "если жители Донбасса в ходе свободного волеизъявления выскажутся, что хотят быть в составе россии, они их поддержат".

Коллаборанты Херсонщины тоже спешат с аннексией

Во вторник утром к заявлениям о псевдореферендумах на территории оккупированного Донбасса присоединился еще и незаконно созданный орган власти оккупированной Херсонщины — так называемый "общественный совет". На заседании "совета" коллаборанты выступили и инициативой немедленного проведения референдума по присоединению к россии и обратились к гауляйтеру Херсонщины Владимиру Сальдо. "Председатель общественного совета" заявил, что псевдореферендум проведут в кратчайшие сроки.

Гауляйтер оккупированной части Херсонщины Сальдо заявил, что руководство "администрации Херсонской области" приняло решение о проведении "референдума " по вхождению Херсонской области в состав россии.

Заместитель председателя оккупационной администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов утверждает, что около 80% жителей Херсонской области готовы прийти на референдум, а голосующих против не будут преследовать. Стремоусов уточнил, что при проведении "референдума" будут использованы электронные технологии:

"Как это будет происходить – для людей в принципе уже не важно. Люди готовы, они пойдут и сделают свой выбор", — сказал Стремоусов российским СМИ.

"Референдум" по вхождению Херсонской области в состав россии также будет проходить с 23 по 27 сентября.

Большинство людей, которые согласились на работу в "избирательных комиссиях", уже идентифицированы, говорит настоящий заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он добавил, что за свои поступки будет отвечать каждый коллаборант.

"Большинство людей, давших согласие на работу в избирательных комиссиях для проведения так называемого "референдума", уже идентифицированы, и в дальнейшем будут идентифицированы все, кто собирается участвовать в этом действе", — говорится в сообщении.

Оккупированный Мелитополь

В оккупированном Мелитополе Запорожской области также собираются сегодня инициировать "референдум", там начался "съезд жителей области" по проведению псевдореферендума. Так называемый "член главного совета администрации Запорожской области" Владимир Рогов сообщил, что "референдум" состоится в ближайшее время и продлится несколько дней во избежание скопления людей.

Рогов добавил, что в случае незаконного вхождения в состав России Запорожскую область целесообразно переименовать в Запорожский край.

Реакция Украины и мира

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят.

"Россия как была, так и остается государством-агрессором, которое незаконно оккупирует часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России", — заявил Кулеба.

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, проведение подобных мероприятий является лишь проявлением страха россиян:

"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми… Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", — отметил руководитель ОП.

Советник ОП Михаил Подоляк объяснил, что псевдореферендумы не изменят статус оккупированных районов Донбасса, потому что их никто не признает.

"Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым – это Украина. Любые попытки перекрасить флаги – фикция, что ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров", – отметил Подоляк.

А глава Луганской ОВА Сергей Гайдай видит в проведении "референдумов" двойное дно. Гайдай считает, что если россия проведет "референдум" на вновь покупаемых территориях Луганской области, это откроет путь к общей мобилизации в россии, передает " Радио Свобода ".

"Оккупанты могут провести фейковый "референдум", наскоро как-то его слепить, признать "результаты". По "результатам" они все захотят вступить в состав россии. И тогда уже деоккупация временно оккупированной украинской Луганщины, с точки зрения россии, будет "прямым нападением на россию", и это позволит провести всеобщую мобилизацию, объявить войну. Потому что с мобилизацией (сейчас, – ред.) у них огромные проблемы. Набрать людей в нормальном количестве они не могут", – заявил Гайдай.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) имеют свое объяснение. В отчете ISW утверждается, что срочное обсуждение среди российских ставленников необходимости немедленной аннексии Луганской и Донецкой областей свидетельствует о том, что контрнаступление Украины " вызывает панику у российских муртадов и у тех, кто принимает решение в кремле".

В рф объясняют "псевдореферендумы" победой "партии войны"

российское издание "Медуза" со ссылкой на источники утверждает, что планы по аннексии и мобилизации связаны с лоббистскими усилиями так называемой партии войны — группы высокопоставленных российских чиновников и силовиков, которые выступают за дальнейшую эскалацию конфликта с Украиной, в том числе за мобилизацию в россии. Среди сторонников этой точки зрения называют генерального секретаря "Единой россии" Андрея Турчака и заместителя председателя Совета безопасности рф дмитрия медведева.