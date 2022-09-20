В российских колониях уже стартовали "референдумы" за присоединение территорий Украины к РФ: подробности

Первыми на голосование отправляют заключенных с украинскими паспортами

Российские оккупанты вместе с коллаборантами Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей ускоренными темпами готовятся к так называемым "референдумам" о присоединении к РФ, тем временем заключенные из колоний Ростовской области уже начали "волеизъявляться" по этому поводу.

Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на источники в исправительной системе.

Отмечается, что администрация колоний в первую очередь отправила на голосование заключенных, имеющих паспорта Украины. Но в голосовании должны принять участие все, кто содержится в исправительных учреждениях.

Между тем друзья одного из заключенных, которого содержат в колонии №10 Ростова-на-Дону, предоставили каналу аудиозапись следующего содержания: "У нас сейчас пацанов, которые есть из Украины, дернули, чтобы они голосовали за вступление в Россию. Поэтому вы понимаете чем пахнет". Об аналогичных вещах сообщил и заключенный колонии №14 города Новочеркасск.

Между тем, источники в российской Госдуме сообщили каналу, что 27-28 сентября там заработает информационный центр, который должен сообщать о результатах так называемого "референдума". В колонном зале российского парламента уже начали организовывать дискуссионные площадки и включения коллаборантов из оккупированных областей Украины.

Напомним, что оккупационные администрации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей 19 сентября один за другим объявили о необходимости немедленно провести референдумы о присоединении к РФ. Коллаборанты планируют незаконный плебисцит с 23 по 27 сентября. В Офисе президента заявили, что проведение подобных мероприятий является лишь проявлением сильного страха россиян, и Украиной этот вопрос будет решен.