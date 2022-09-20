В російських колоніях вже стартували "референдуми" за приєднання територій України до РФ: подробиці

Першими на голосування відправляють в'язнів з українськими паспортами

Російські окупанти разом з колаборантами Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей пришвидшеними темпами готуються до так званих "референдумів" про приєднання до РФ, тим часом ув'язнені з колоній Ростовської області вже почали "волевиявлятися" з цього приводу.

Про це у вівторок, 20 вересня, повідомив Telegram-канал "Можем объяснить" з посиланням на джерела у виправній системі.

Зазначається, що адміністрація колоній у першу чергу відправила на голосування тих ув'язнених, хто має паспорти України. Але надалі у голосуванні мають взяти участь усі, хто утримується у виправних закладах.

Тим часом друзі одного з ув'язнених, якого утримують в колонії №10 Ростова-на-Дону надали калану аудіозапис такого змісту: "У нас зараз пацанів, які є з України, смикнули, щоб вони голосували за вступ до Росії. Тож ви розумієте чим пахне". Про аналогічні речі повідомив і ув'язнений колонії №14 міста Новочеркаськ.

Тим часом джерела у російській Держдумі повідомили каналу, що 27-28 вересня там запрацює інформаційний центр, який має повідомляти про результати так званого "референдуму". У колонній залі російського парламенту вже почали організовувати дискусійні майданчики та включення колаборантів з окупованих областей України.

Нагадаємо, що окупаційні адміністрації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей 19 вересня один за одним оголосили про необхідність негайно провести референдуми про приєднання до РФ. Колаборанти планують незаконний плебісцит з 23 по 27 вересня. В Офісі президента заявили, що проведення подібних заходів є лише проявом сильного страху росіян, і Україною це питання буде вирішено.