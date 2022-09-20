Як Україні боротися з "референдумами": політолог назвав ефективні способи

Політолог Віталій Бала поділився з "Телеграфом" думками щодо дій і слабкостей окупантів

Спробами провести фейкові референдуми на захоплених територіях України росія та її маріонетки демонструють поспіх, страх та намагання використати фактор ядерної зброї, як додатковий військовий тиск на Україну. Проте Київ може використати цю ситуацію на свою користь — в перемовинах із Заходом в частині постачання Збройним Силам нової зброї та надання іншої допомоги.

Про це "Телеграфу" розказав політолог Віталій Бала, коментуючи парад псевдореферендумів на захоплених територіях півдня і сходу України.

"Варіант, що росія боїться, безумовно, має право на життя. Я про це говорив і писав. Але, думаю, що тут питання полягає ще й в тому, що по великому рахунку більше про "референдуми" почали говорити саме на окупованій території. Переконаний, що в першу чергу вони там бояться, думаючи, що в такий спосіб вони себе захистять. Бо ніби ж і є така чітка позиція рф та кремля, що у разі, якщо на їхню територію нападуть, вони можуть застосувати ядерну зброю й таке інше. Окупанти бачать контрнаступ України і що в них буде все менше і менше територій. Адже вже й на Луганщині ЗСУ почали деокуповувати населені пункти, хоча окупаційна влада раніше борзенько заявляла, що вони там все контролюють. Тому окупанти та колаборанти і спішать, говорячи про те, що "референдуми" можуть бути онлайн. Бо ніби там мало є умов і так далі й тому подібне. Тобто вже плюють на все та хочуть зробити якісь такі дії, щоб показати: от, ми досягли певних успіхів", — підкреслив експерт.

На його переконання, головне в ідеї цих "референдумів", щоб росіянам самим у себе в країні продемонстрували, що цілі "спецоперації" досягнуті, Донбас вони "захистили", а Донеччину "приєднали". "Думаю, що насправді це і є головною складовою всіх цих дій для внутрішнього російського вжитку. Але, безумовно, причиною таких поспішних хаотичних рухів, дійсно, є страх того, що скоро не буде навіть нічого (фактично і формально) проголошувати (через деокупацію української території, — авт.)", — пояснив він.

За словами Віталія Бали, якщо говорити про протидію проведенню онлайн-голосуванням та фейкових референдумам, то Україна технічно цьому ніяк, напевно, не завадить, однак не все так безнадійно.

"Якби його (якийсь псевдореферендум, — авт.) робили нормально, то є там і спецоперації (українських силовиків, — авт.), трапляються вибухи тощо. Тобто, українські спецслужби не дають можливості окупантам здійснити задумане. Проте якщо окупанти будуть онлайн проводити, ви ж розумієте, вони можуть розпочати процес і сказати: "Ах, все, ми почали референдум". А в кінці дня скажуть: "Все, 90% проголосували "за". Відтак в "л/днр" й почали умовно говорити/розглядати можливість онлайн-голосування. Бо з точки зору протидії там можуть статися різні непередбачувані події. Наприклад, про це вже почали говорити на Херсонщині. Окупанти заявлять про "референдум", а через пару днів вже не буде кому оголошувати результати. Оскільки той же Херсон вже буде відвойований Україною назад, та інші населені пункти", — аргументував експерт.

За його словами, тому в цій ситуації для протидії росії найбільш ефективним засобом буде тільки успішний контрнаступ ЗСУ, і "насправді це по ідеї має стати каталізатором для посилення допомоги Україні" від західних партнерів.

"Тому що формально в цивілізованому світі вже сказали: там не будуть визнавати такі "референдуми", навіть сам факт розмов про них. Вважаю, нашій владі треба використовувати як аргумент для прискорення переговорів щодо збільшення підтримки (військової та фінансової, — авт.). І казати, "хлопці, чим більше ми звільнимо територій, тим більше буде аргументів, що тут немає нічого проводити". Тим більше нікчемними будуть навіть розмови чи навіть проведення цих так званих фейкових референдумів", — додав політолог.

Нагадаємо, раніше колаборанти на Херсонщині заявили, що ними ухвалено рішення про проведення "референдуму" про входження Херсонської області до складу російської федерації".

Ще раніше у вівторок "голова громадської палати днр" заявив, що для проведення "референдумів" на Донбасі все готове.

А спікер держдуми володін заявив, що бойовиків "лднр" приймуть до складу росії, якщо пройдуть "референдуми".