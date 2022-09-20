Как Украине бороться с "референдумами": политолог назвал еффективные способы

Политолог Виталий Бала поделился с "Телеграфом" мнениями о действиях и слабостях кафиров

Попытками провести фейковые референдумы на захваченных территориях Украины россия и ее марионетки демонстрируют спешку, страх и намерение использовать фактор ядерного оружия, как дополнительное военное давление на Украину. Однако Киев может использовать эту ситуацию в свою пользу — в переговорах с Западом по поставкам Вооруженным Силам нового оружия и предоставлению другой помощи.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Виталий Бала, комментируя парад псевдореферендумов на захваченных территориях юга и востока Украины.

"Вариант, что россия боится, безусловно, имеет право на жизнь. Я об этом говорил и писал. Но думаю, что здесь вопрос заключается еще и в том, что по большому счету больше о "референдумах" начали говорить именно на оккупированной территории. Уверен, что в первую очередь они там боятся, думая, что таким образом они себя защитят. Потому что вроде и есть такая четкая позиция россии и кремля, что в случае, если на их территорию нападут, они могут применить ядерное оружие и тому подобное. Оккупанты видят контрнаступление Украины и что у них будет все меньше и меньше территорий, ведь уже и на Луганщине ВСУ начали деоккупировать населенные пункты. Хотя оккупационные власти раньше борзенько заявляли, что они там все контролируют. Поэтому оккупанты с коллаборантами спешат, говоря, что "референдумы" могут быть онлайн. Потому что там мало условий и так далее и тому подобное. То есть уже плюют на все и хотят предпринять какие-то такие действия, чтобы показать: вот, мы достигли определенных успехов", — подчеркнул эксперт.

По его убеждению, главное в идее этих "референдумов", чтобы россиянам самим у себя в стране продемонстрировали, что цели "спецоперации" рф достигнуты, Донбасс они "защитили", а Донетчину "присоединили". "Думаю, что на самом деле это и является главной составляющей всех этих действий для внутреннего российского потребления. Но, безусловно, причиной таких поспешных хаотических движений также действительно есть страх того, что скоро не будет даже ничего (фактически и формально) провозглашать (из-за деоккупации украинской территории, — авт. )", — объяснил он.

По словам Виталия Балы, если говорить о противодействии проведению онлайн-голосованиям и фейковым референдумам, то Украина технически этому никак, наверное, не помешает, однако не все так безнадежно.

"Если бы его (некий псевдореферендум, — авт. ) делали нормально, то есть там и спецоперации (украинских силовиков, — авт. ), случаются взрывы и т.д. То есть, украинские спецслужбы не дают возможности оккупантам осуществить задуманное. Однако если оккупанты будут онлайн проводить, вы же понимаете, они могут начать процесс и сказать: "Ах, все, мы начали референдум". А в конце дня скажут: "Все, 90% проголосовали "за". Потому в "лднр" и начали условно говорить/рассматривать возможность онлайн-голосования. Ибо с точки зрения противодействия там могут произойти разные непредсказуемые события. К примеру, об этом уже начали говорить на Херсонщине. Оккупанты заявят о "референдуме", а через пару дней уже некому будет объявлять результаты. Поскольку тот же Херсон уже будет отвоеван Украиной назад, а также другие населенные пункты", — аргументировал эксперт.

По его словам, поэтому в данной ситуации для противодействия россии наиболее эффективным средством будет только успешное контрнаступление ВСУ, и кроме того "на самом деле это по идее должно стать катализатором для усиления помощи Украине" от западных партнеров.

"Потому что формально в цивилизованном мире уже сказали: там не будут признавать такие "референдумы", даже сам факт разговоров о них. Считаю, что нашей власти нужно использовать эту ситуацию в качестве аргумента для ускорения переговоров по увеличению поддержки (военной и финансовой, — авт. ). И говорить, "ребята, чем больше мы освободим территорий, тем больше будет аргументов, что здесь нечего проводить". Тем более никчемными будут даже разговоры или даже проведение этих так называемых фейковых референдумов", — добавил политолог.

Напомним, ранее коллаборанты в Херсонской области заявили, что ими принято решение о проведении "референдума" о вхождении Херсонской области в состав российской федерации".

Еще раньше во вторник "председатель общественной палаты днр" заявил, что для проведения "референдумов" на Донбассе все готово.

А спикер госдумы володин заявил, что боевиков "лднр" примут в состав России, если пройдут "референдумы".