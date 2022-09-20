Готовятся к мобилизации и военному положению? В рф изменили законы, что это значит для россиян

Ряды российских войск за время войны в Украине значительно поредели, поэтому власти страны-агрессора ищут выход из ситуации

Российские власти до последнего пытались избежать всеобщей мобилизации в стране, ведь это ударит по рейтингам диктатора владимира путина. Похоже, даже повышение зарплаты контрактникам ничего не дало, поэтому Госдума решила действовать радикально и ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение", а также статьи о мародерстве и сдаче в плен.

Как передает "Медуза", российские депутаты приняли поправки в Уголовный кодекс единогласно и сразу во втором и третьем чтениях.

Согласно тексту поправок, российских военных теперь будут сажать в тюрьму сроком до 10 лет за "Добровольную сдачу в плен" (статья 352.1 УК РФ), а за мародерство в стране-агрессоре предлагают лишать свободы на срок до 15 лет (статья 356.1 УК РФ).

На этом депутаты страны-агрессора решили не останавливаться, поэтому в третьем чтении ужесточили наказание за самовольное оставление воинской части в период мобилизации и военного положения — теперь за это будут наказываться лишением свободы на срок до 10 лет (статья 337 УК). В тексте статьи указано, что к ответственности могут быть привлечены и военные запаса, не явившиеся на собрание или совершившие дезертирство.

А за неисполнение подчиненными приказа начальника, отданного во время введенного военного положения (либо в военное время, либо в условиях вооруженного конфликта), а также за отказ от участия в боевых действиях — грозит наказание от 2 до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что до этого командование российской армии пыталось пополнить ряды военных посредством вербовки новых солдат из числа российских осужденных. А полковник Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян выразил мнение, что сейчас кремль пытается уничтожить максимально возможное количество мужского населения, которое может держать оружие. По его словам, это нужно для того, чтобы обезопасить себя от масштабных внутренних беспорядков.