В россии начали вербовать заключенных на войну в Украину — СМИ

Обычные граждане россии не слишком стремятся идти воевать за интересы путина

Российская армия понесла настолько большие потери, что пополнять ее численность пытаются самыми различными способами. Это и надежда на вовлечение в конфликт белорусских военных, и даже вербовка заключенных по всей территории россии. О последнем стало известно после идентичных случаев в Санкт-Петербурге, Мордовии и других областях федерации.

Как пишет Telegram-канал Gulagu.net, людей забирают из исправительных учреждений вместе с их вещами и увозят в неизвестном направлении. Перед этим обычно в колонии наведываются лица в штатском, которые проводят разъяснительные беседы либо с самими арестантами, либо с руководством тюрем.

Так, известно, что 6 июля более 50 человек человек из колоний "Обухово" и "Яблоневка" в Санкт-Петербурге были вывезены на учения в Ростовскую область. За два дня до этого к ним приходили люди, предлагающие присоединиться к ЧВК "Вагнер". В обмен на это осужденные могли бы рассчитывать на амнистию, а также выплаты в размере 200 тыс. рублей.

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В этот же день из исправительной колонии №5 Нижегородской области уехали 10 заключенных. Еще утром они были вызваны "на ковер" к начальству заведения, а вечером их забрали военные. Часть из них осталась в больнице — вероятно, проходят необходимые обследования.

Проходят подобные проверки и в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний республики Мордовия. Из исправительной колонии №7 пока еще не забрали никого, но из других тюрем уйти на войну согласились по 3-5 бывших военнослужащих, попавших за решетку по разным причинам.

Также сообщается, что в колонии №1 в Краснодарском крае вербовка проходит среди заключенных вне зависимости от их возраста.

Читайте также: Категория Блоги/мнения ВСУ на Луганщине взяли в плен 7 наемников ЧВК "Вагнера" Украинский журналист, главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов рассказал о пленении в бою на Луганщине украинскими воинами россия-наемников из ЧВК "Вагнера":

Напомним, "Телеграф" еще в апреле писал, что россияне пытаются комплектовать армию представителями не самых надежных слоев общества. Даже сами оккупанты характеризуют новичков словом "сброд".

Впрочем теперь, после того, как Украина получила высокоточное оружие от западных партнеров, потери вражеской армии и в живой силе, и в технике лишь увеличатся.