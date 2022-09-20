В США придумали красивый ответ на путинские "референдумы"

США хотят передать Украине конфискованные российские активы

Министерство юстиции США выступает за законодательную передачу замороженных российских активов Украине после того, как на оккупированных территориях объявили о дате так называемых "референдумов" о присоединении к рф.

С соответствующим заявлением на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса США выступил руководитель рабочей группы по выявлению и аресту российских активов Эндрю Адамс. Таким образом, начался процесс по предоставлению Украине доходов, полученных от конфискованного имущества российских бизнесменов (330 млрд долларов) для "возмещения вреда, причиненного российской агрессией".

"Такое предложение позволило бы министерствам юстиции, финансов и Госдепартаменту наладить совместную работу по направлению [денежных] средств, конфискованных правительством США, на возмещение ущерба, (понесенного) Украиной", — заявил Адамс.

Однако для передачи имущества Киеву в Вашингтоне еще должны принять многочисленные законодательные акты, регулирующие использование конфискованный средств.

Напомним, оккупационные "власти" хором назначили дату так называемого "референдума" о вхождении в россию на 23 — 27 сентября. Сообщается, что в российских колониях уже стартовало "волеизъявление".

Ранее сообщалось, что за "референдумами" на оккупированных территориях Украины стоит дмитрий медведев.