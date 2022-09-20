"С утреца уже накатил?": медведева высмеяли за поддержку "референдумов" в ОРДЛО и угрозы Украине

Российский политик снова вещает о необходимости "защиты" россиян на Донбассе, хотя лучше бы позаботился о гражданах на территории своей страны

Российский политик дмитрий медведев, не устающий страшить Украину и коллективный Запад, "очнулся" после недельного молчания. На этот раз поводом для его активности в социальных сетях стало обращение боевиков "ДНР" и "ЛНР" к россии насчет "референдумов" о присоединении. медведев почему-то свято уверен, что это обязательно поможет Москве "защитить освобожденные территории" в контексте некой "исторической справедливости".

Очередную нездоровую тираду любитель кремлевской пропаганды выдал в личном Telegram-канале. "Телеграф" не только изучил его высказывания, но и собрал свежую реакцию пользователей сети на нее. Спойлер — даже россияне недовольны перспективами, которые рисует бывший лидер их государства.

По мнению медведева, если ОРДЛО таки "присоединят" к россии, то это обязательно изменит вектор развития всей страны на последующие десятилетия. Также это повлияет и на общемировую политику — из-за, цитируем, того, что "геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер".

Нынешний зам главы Совфеда рф считает, что когда оккупированный Донбасс станет "территорией рф", это будет означать совершенно новый виток политики в отношении Украины и стран Запада.

"Посягательство на территорию россии — преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять", — утверждает дмитрий медведев.

Проведение таких псевдореферендумов, уверен политик, нагоняет на Киев и западные страны страх. Именно поэтому, по его словам, они и должны быть проведены.

Интересно, что такая перспектива "развития" не слишком радует даже российских граждан. Большинство комментаторов уверены, что присоединение ОРДЛО к россии лишь добавит новых проблем, в том числе и финансовых — ведь территория чужой страны будет нуждаться в больших денежных вливаниях.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что не так давно дмитрий медведев отличился очередной порцией хамства в сторону ООН. Это произошло после того, как на заседании организации заговорили о вероятном лишении россии права вето.

Также мы рассказывали о причинах, по которым экс-президент рф превратился в столь агрессивный рупор Кремля.