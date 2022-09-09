Реакция путинского подхалима не заставила себя долго ждать

Американское предложение тщательно реформировать деятельность Совета безопасности ООН не могло пройти незамеченным российскими политиками. Как минимум потому, что изменения хотят внести из-за пренебрежения правилами, которое и демонстрирует официальная Москва. При этом бывший президент рф дмитрий медведев считает, что в случае успеха подобной "операции" ООН может повторить судьбу Лиги Наций.

Об этом кремлевский политик написал утром 9 сентября в своем Telergam-канале. Как обычно, не обошлось без весьма язвительных и довольно хамских замечаний, которые в последнее время весьма часто встречаются в российской дипломатии.

медведеву не понравилось, что США предлагает внести новые "компромиссы" в вопросы реформирования Совбеза ООН, а также отказаться от сохранения некоторым странам-участницам "статуса-кво".

"Компромиссы бывают разные. Если речь идёт о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать", — заявил он.

По его мнению, в случае подобных изменений, которые обязательно коснутся россии, ООН может повторить судьбу Лиги Наций, чье существование закончилось еще в 1946 году.

Особой реакции на высказывания кремлевского подхалима пока нет, однако часть интернет-пользователей уже пошутила насчет того, что медведеву снова стало плохо не из-за западных политиков, а собственного алкоголизма.

Напомним, что в конце августа дмитрий медведев разразился сразу несколькими громкими возмущениями в сторону Украины и западных стран.

О чем может свидетельствовать подобное "обострение", анализировал политический психолог Валентин Ким.