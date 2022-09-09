"Замучаются пыль глотать": медведев нахамил Западу после заседания ООН
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- 2010
Реакция путинского подхалима не заставила себя долго ждать
Американское предложение тщательно реформировать деятельность Совета безопасности ООН не могло пройти незамеченным российскими политиками. Как минимум потому, что изменения хотят внести из-за пренебрежения правилами, которое и демонстрирует официальная Москва. При этом бывший президент рф дмитрий медведев считает, что в случае успеха подобной "операции" ООН может повторить судьбу Лиги Наций.
Об этом кремлевский политик написал утром 9 сентября в своем Telergam-канале. Как обычно, не обошлось без весьма язвительных и довольно хамских замечаний, которые в последнее время весьма часто встречаются в российской дипломатии.
медведеву не понравилось, что США предлагает внести новые "компромиссы" в вопросы реформирования Совбеза ООН, а также отказаться от сохранения некоторым странам-участницам "статуса-кво".
"Компромиссы бывают разные. Если речь идёт о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать", — заявил он.
По его мнению, в случае подобных изменений, которые обязательно коснутся россии, ООН может повторить судьбу Лиги Наций, чье существование закончилось еще в 1946 году.
Особой реакции на высказывания кремлевского подхалима пока нет, однако часть интернет-пользователей уже пошутила насчет того, что медведеву снова стало плохо не из-за западных политиков, а собственного алкоголизма.
Напомним, что в конце августа дмитрий медведев разразился сразу несколькими громкими возмущениями в сторону Украины и западных стран.
О чем может свидетельствовать подобное "обострение", анализировал политический психолог Валентин Ким.