Экс-лидер рф резко прокомментировал заявление президента Зеленского, выдав очередную угрозу

Бывший президент российской федерации дитрий медведев назвал нынешние требования рф к Украине "детской разминкой" и заявил, что главным ультиматумом, который Украина получит в будущем — это тотальная капитуляция так называемого "киевского режима" на условиях агрессора.

Очередные угрозы экс-глава соседнего государства в понедельник, 12 сентября, опубликовал в своем телеграмм-канале, отвечая на заявление президента Украины Владимир Зеленского о нежелании возвращаться к переговорному процессу с россией на любых условиях, мол он "не желает говорить с теми, кто выдвигает ему ультиматумы".

"Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима в условиях россии", — написал медведев.

Следует напомнить, что украинский лидер Владимир Зеленский во время общения с журналистами издания CNN заявил, что по состоянию на сегодняшний день никаких планов по возобновлению переговоров с россией у него нет. Гарант также подчеркнул, что не планирует вести диалог с выдвигающими ему ультиматумы. По словам президента, главным условием для любых соглашений между враждующими странами является полный вывод российских войск с украинских территорий.

Ранее "Телеграф" сообщал, как экспрезидент президент рф дмитрий Медведев резко высказался в сторону Запада после заседания ООН, из-за того, что ему понравилось предложение США по внесению новых "компромиссов" в вопрос реформирования Совбеза ООН, а также отказ от сохранения некоторым странам-участницам. "статуса-кво".