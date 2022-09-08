"Референдумы не нужны": аксенов сделал неожиданное заявление относительно оккупированных территорий

аксенов передумал насчёт псевдореферендумов

Коллаборационист, самопровозглашенный "премьер-министр" оккупационных "властей" в Автономной республике Крым сергей аксенов заявил, что на оккупированных россией территориях Украины, в частности в так называемых "днр" и "лнр", "референдумы" могут быть не нужны.

Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

"В Крыму был абсолютно легальный референдум, отвечающий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал. Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это вопрос политической воли", — отмечает коллаборационист.

Также он написал, что чем быстрее сфальсифицированные "референдумы" пройдут на оккупированных территориях, тем лучше.

"Крым со своей стороны готов оказывать любую помощь в этом вопросе – моральную, методическую, материальную. Мы с первого дня находимся в постоянном контакте с коллегами из освобожденных территорий, с главами администраций", — пишет аксенов.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Эстонии прогнозируют, когда ВСУ смогут освободить все оккупированные россией территории.