"Референдуми не потрібні": аксьонов зробив неочікувану заяву щодо окупованих територій

аксьонов передумав щодо псевдореферендумів

Колабораціоніст, самопроголошений прем'єр-міністр окупаційної влади в Автономній республіці Крим сергій аксьонов заявив, що на окупованих росією територіях України, зокрема в так званих "днр" та "лнр", "референдуми" можуть бути не потрібні.

Таку думку він висловив у своєму Telegram-каналі.

"У Криму був абсолютно легальний референдум, який відповідає всім правовим нормам, але його все одно мало хто визнав. Визнання чи невизнання з боку тих чи інших держав не залежить від того, яким чином будуть приєднані ці території. Це питання політичної волі", — зазначає колабораціоніст.

Однак, також він написав, що чим швидше сфальшовані "референдуми" пройдуть на окупованих територіях, тим краще.

"Крим зі свого боку готовий надавати будь-яку допомогу у цьому питанні – моральну, методичну, матеріальну. Ми з першого дня перебуваємо в постійному контакті з колегами зі звільнених територій, з головами адміністрацій", — пише аксьонов.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Естонії прогнозують, коли ЗСУ зможуть звільнити всі окуповані росією території.