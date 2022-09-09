Совбез ООН реформируют из-за россии? О чем заговорили в Штатах

Кремлевская агрессия не могла пройти безнаказанной в цивилизованном мире

Не успели закончиться жаркие дебаты в Совете безопасности ООН по поводу "фильтрации", которую российские оккупанты устраивают на временно неподконтрольной Украине территории, как организация вновь обсуждает действия рф. На этот раз — в разрезе вероятной реформации Совбеза ООН насчет использования странами-участниками права вето, а также общего географического расширения ведомства.

Больше деталей сообщает "Украинская правда", передает "Телеграф". Необходимость изменить подход к работе организации подчеркнула на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН постпред Штатов Линда Томас-Гринфилд.

Чиновница подчеркнула: россия является агрессором, который постоянно нарушает территориальную целостность других государств и нарушает права человека. Помимо этого руководство Кремля еще и стало инициатором открытой полномасштабной войны против цивилизованной Украины, тем самым "ударив по самой основе Статута ООН".

Именно поэтому США планируют приложить все усилия для реформирования Совбеза, постоянным членом которого является рф.

"Речь идет и о смене правил провозглашения вето, согласно с которыми постоянные члены должны будут объяснять их Генеральной Ассамблеи", — подчеркнула Линда Томас-Гринфилд.

Помимо этого американцы планируют лучше учитывать географическое представительство стран в организации. Это следует сделать, считает постпред США, для более ответственного подхода к работе ООН в целом.

Стоит отметить, что с инициативой пересмотреть членство россии в ООН, а также лишить агрессора права накладывать вето, в Европарламенте выступали еще весной этого года. Такое предложение появилось спустя пару месяцев после полномасштабного вторжения рф в Украину.