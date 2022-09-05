Политпсихолог Валентин Ким: Почему Медведев превратился в агрессивный рупор Кремля и насколько велики угрозы распада рф

Медведев действует в концепции агитаторов Кремля и занял место придворного шута после смерти Жириновского

Практически весь август заместитель секретаря Совета безопасности россии, экс-президент Дмитрий Медведев сыпал угрожающими заявлениями в адрес Украины и Запада. Грубо призывал переговорам, озвучивал очередные фантазии по войне в Украине.

Открыто шантажировал Европу ситуацией на Запорожской АЭС.

А на днях разразился новыми обвинениями – в адрес США и их союзников. Мол, они пытаются спровоцировать распад рф, что якобы может привести к "концу света".

Политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким прокомментировал "Телеграфу" медведевские выпады и вероятность распада россии.

Медведев после смерти Жириновского занял место кремлевского шута

"Медведев действует в концепции практически всех агитаторов Кремля. Их основная задача – создавать контент, нескончаемый поток информации, обвинений, заявлений, новостей и так далее. Главное, чтобы россия не сходила с информационной повестки дня. А вот уже о том, какую именно роль отыгрывает во всём этом именно Медведев, можно порассуждать подробнее", – отмечает Валентин Ким.

По его словам, любая социальная структура приемлет различные роли. Есть роли лидеров и аутсайдеров, роли второстепенных персон. Роли людей, которые делают что-то молча – и тех, кто много говорит, но практически ничего не делает.

"Ролей может быть очень много. В российской структуре власти важной была роль Жириновского. У нас его часто называли придворным шутом. Конечно, шутом он не был, но многие функции, которые в Средневековье выполнял придворный шут, выполнял в путинской россии и Жириновский. Ему было позволено ошибаться, критиковать верховную власть, выступать с громкими заявлениями, абсолютно не обоснованными обвинениями, чтобы провести информационную разведку боем. Шут вскрывает слабости системы, наместников, лиц приближенных – этакой боярской думы. Своими заявлениями он позволяет это всё проверить и перепроверить", – поясняет политический психолог.

После смерти Жириновского место такого условного кремлевского шута осталось вакантным. И его быстро занял Медведев, подчеркивает эксперт.

"Безусловно, это колоссальная деградация. Третий президент рф превратился в откровенного, оголтелого словесного агрессора, за которым не стоит никакая политическая сила, которому не присущи никакая этика и мораль. Он просто делает громкие, агрессивные, оскорбительные заявления. Потому что в этом его функция, – рассказывает Валентин Ким. – Задача Медведева – выполнять роль агрессивного рупора Кремля. И он с ней справляется очень хорошо. Он затмил многих. Быстро вышел на уровень ведущих российских пропагандистов. Выступает буквально наравне вместе с ними".

То есть, продолжает эксперт, человек, который был отстранен от власти и занимал какие-то вторые должности, вдруг прыгнул из четвертого эшелона во второй. Сразу же вышел на уровень Лаврова, Пескова, Скабеевой с Соловьем. Стал заметен, его вспомнили внутри россии.

"Можно сказать, что Дмитрий Анатольевич произвел ловкий финт, благодаря которому снова приблизился к путину. Стал нужен и важен в структуре российской власти. Поэтому последние заявления Медведева стоит больше рассматривать с точки зрения внутривидовой борьбы внутри Кремля, чем как заявления лица, формирующего некую повестку", – уверен Валентин Ким.

В Кремле прекрасно понимают опасность распада рф

Что касается вероятности распада россии по завершению войны в Украине, то об этом, по словам политпсихолога, начинают говорить многие. И это, подчеркивает он, серьезно беспокоит кремлевскую власть.

"Системных противоречий внутри страны-агрессора всегда было много. А во время ослабления центральной власти они традиционно усиливаются, – поясняет Валентин Ким. – Даже просто дальнейшее замораживание конфликта, не говоря уж о проигрыше в Украине, грозит центробежными процессами в самой рф. Как только слабеет центральная власть (а она сейчас в россии стремительно слабеет, что видно по отношению к ней даже недавних партнеров), начинают усиливаться сепаратистские движения внутри россии. И все контуры расколов (по религиозным, социальным, прочим признакам) обостряются".

Внутри рф есть масса проблем, отмечает эксперт. Есть те же национальные окраины, которые, несмотря на целенаправленную ассимиляционную политику российской власти, остаются потенциально горячими точками.

"Башкиры, татары, чеченцы, дагестанцы – огромное количество народов, которые имеют опыт если не суверенитета, то хоть какой-то культурной независимости. И они его не забыли. И это в рамках угрозы распада рф – опасность №1", – считает Валентин Ким.

Опасность №2 – колоссальное расстояние. Огромная часть территории россии заселена крайне слабо и находится далеко от центра.

"Логистически россия не всегда способна обеспечить данные регионы достаточным количеством ресурсов. И им придется переходить на самоокупаемость. А это – усиление местных элит, местных властей, – рассказывает эксперт. – Да, Кремль, ведет четкую политику относительно того, чтобы контролировать все назначения. Не случайно при путине были фактически отменены все местные выборы. И губернаторы, и мэры – назначаются, а не выбираются. Это усиливает центральную власть. Но сейчас, в период ее ослабления, именно регионы, особенно дальние, представляют серьезную угрозу для сохранения рф в нынешнем виде".

Третья линия разлома, по словам политпсихолога – социальное неравенство, которое в рф чрезвычайна сильно.

"Огромное количество населения там живет за чертой бедности. Что мы, кстати, видели по реакции тех или иных солдат агрессора на то, как живут украинцы. И это сухое сено, которое может вспыхнуть мгновенно", – прогнозирует Валентин Ким.

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Психологически народ рф еще не готов к тому, чтобы выйти на улицу, считает эксперт. Но для того, чтобы это произошло, как показывает практика, много времени не нужно. Достаточно некого сильного противостояния, получения мощного лозунга, ослабления центральной власти, что есть на текущий момент.

"И в этом плане заявление Медведева о том, что Запад хочет развалить россию – это отражение того, что внутри Кремля прекрасно понимают опасность внутреннего распада. Более того, это отражение понимания, что этой угрозе им практически нечего противопоставить, – отмечает Валентин Ким. – Нужна некая большая победа, чтобы воспользоваться ею исключительно для усиления центральной власти. На внешней арене на это рассчитывать не приходится. Посмотрим, какие решения принял Кремль по его дальнейшим действиям внутри рф. Если увидим усиление контроля, сползание в еще больший тоталитаризм, преследование как практически отсутствующей оппозиции, так и собственных внутренних структур, борьбу с новой "пятой колонной", с условными троцкистами, зиновьевцами и так далее (а мы это уже видим – то же дело Ройзмана, практически последнего выборного мэра), то это будет означать, что путинская власть пытается как-то предотвратить распад россии. Фактически неминуемый. Думаю, его какое-то время еще можно оттянуть. Но предотвратить – вряд ли".