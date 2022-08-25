Сценариев всего полтора: медведев озвучил свои фантазии по войне в Украине

Варианты развития событий, которые хотят в кремле, далеки от реальности

Бывший президент, а ныне замглавы Совфеда россии дмитрий медведев бурно отреагировал на статью авторитетной британской газеты The Guardian про сценарии по войне в Украине.

Российский чиновник через считанные часы после выхода статьи заявил, что варианты британцев, — "враньё чистой воды и демагогия для обработки электората", и на самом деле есть якобы всего "полтора сценария", как может закончиться вторжение россии.

По мнению медведева, первый вариант, — это достижение всех целей "спецоперации", как называют в россии жестокую войну", и признание их властью Киева.

Вторым же вариантом он называет "военный переворот" в Украине, который в фантазиях медведева тоже возможен и якобы должен привести к признанию "итогов спецоперации".

Напомним, что The Guardian привела пять прогнозов касательно войны в Украине:

тупик, при котором обе стороны несмотря на потери отказываются и прекращать борьбу и возвращаться за стол переговоров; партизанская борьба как способ ускорить поражение россии в Украине; аннексия уже захваченных территорий Украины; зимой может быть новая волна миграции за границу Украины; Запад должен наконец определиться, поскольку несмотря на заявления о необходимости оттеснения россии он не предоставляет необходимое для этого оружие.

Как сообщал "Телеграф", ранее медведев в грубой форме заявлял, что Украина может получить какие-либо гарантии безопасности для себя только путем переговоров с россией.