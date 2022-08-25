Как будут развиваться боевые действия в Украине — пять прогнозов на следующие полгода войны от The Guardian

Украинцы уверенно держат оборону своей Родины

В День Независимости Украины исполнилось ровно полгода со дня полномасштабного российского вторжения. Пока оккупационная армия кровавой страны-соседки бомбила украинские территории, британская газета The Guardian обнародовала пять возможных по мнению прогнозов экспертов на следующие шесть месяцев войны между россией и Украиной.

Тупик

Первый прогноз предполагает продолжительность активных боевых действий на украинских землях не менее года, однако интенсивность боев будет постепенно уменьшаться, ведь ситуация зашла в тупик.

Это происходит из-за того, что даже после полугода войны ни россия, ни Украина не готовы окончательно прекращать бои, даже несмотря на серьезные потери с обеих сторон. Украина решила давить до последнего и все же вернуть оккупированные агрессором территории. Агрессор же преследует цель не только нанести мощный ущерб украинцам, но и непосредственно Западу. В то же время кремль убежден, что в сложившейся ситуации зима "сыграет ему на руку".

Стороны не собираются возвращаться в переговорный процесс. Как российская, так и украинская стороны борются за инициативы и все больше кажутся истощенными в боях.

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Контрнаступление ВСУ – миф?

Во втором пункте прогноза говорится, что Украина не способна совершить контрнаступление, ведь не имеет для этого необходимого количества финансов. Тем временем авторы прогноза считают партизанские рейды украинцев оптимистическим способом ускорить крах россии.

Украина хочет вернуть Херсон, однако признает, что пока нет столько возможностей, сколько нужно для того, чтобы вытеснить оттуда оккупантов. Киев сменил свою стратегию на нанесение дальнобойных ракетных ударов и дерзкие рейды спецназа на российские базы в глубоком тылу.

По словам советника руководителя офиса президента Михаила Подоляка, главной целью украинцев есть создание хаоса внутри российских сил. Однако даже если это поможет снизить эффективность оккупантов, все же вряд ли спровоцирует их самовольно покинуть Херсон.

Аннексия части Украины

Третий пункт прогноза предусматривает желание россии и дальше двигаться вперед, пытаясь захватить все больше украинских территорий. Очевидно, она может переключить свои цели на сохранение своих достижений и аннексию части Украины.

У агрессора нет четкого плана по наступлению, кроме того, как бить артиллерией и ракетами по украинским городам, таким образом выбивая себе путь вперед. Делается это постепенно, чтобы снизить вероятные потери. россия продолжает применять эту стратегию вокруг Бахмута на Донбассе, однако двигается крайне медленно, ведь часть сил пришлось перебросить на укрепление окрестностей оккупированного Херсона.

"Кремль, возможно, не добился того, на что надеялся в начале войны, но сейчас россия владеет большими участками украинской территории на Востоке и юге и активно говорит о проведении референдумов об аннексии. С приближением более холодной погоды он, вероятно, сосредоточится на укреплении того, что у него есть", — отмечается в тексте прогноза.

Важность зимы

В четвертом прогнозе говорится, что зима ускорит новый кризис с беженцами и создаст возможности для тех, кто подготовится к холодам. Эксперты уверены, что эта зима станет очень важной в стратегическом плане. Украинская сторона крайне озабочена гуманитарными проблемами, ведь в Донецкой области и других прифронтовых регионах даже нет газового отопления. Один из представителей гуманитарной организации предсказывает, что этой может возникнуть новая волна миграции. Есть вероятность, что еще около 2 млн человек пересекут границу Польши.

Что касается первых месяцев весны, то она может стать временем нового наступления, ведь у каждой стороны будет желание пополнить запасы и подготовиться к еще одному сезону войны.

Запад должен определиться

Согласно пятому пункту прогноза, Запад должен наконец-то определиться: Украина должна полностью победить или просто выстоять в противостоянии. Ему нужно сопоставить гуманитарную помощь с огромными потребностями.

"Украина была бы побеждена без военной помощи Западу. Но до сих пор Запад не предоставил достаточно артиллерии или другого оружия, такого как истребители, которое позволило бы Киеву отбросить захватчиков. Политики говорят о необходимости оттеснения россии к довоенным границам, но не предоставляют для этого достаточной количества техники", – отмечается в тексте материала.

Между тем, гуманитарные проблемы Украины только растут. На реконструкцию денег не хватает, и большинство домов на востоке и северо-западе от столицы остаются разрушенными. После ухода россиян отчаявшиеся жители будут жить в гаражах или временных уничтоженных зданиях.

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Людям, перемещенным внутри страны, часто приходится жить в школах или детских садах, временном жилье, где людям трудно оставаться в течение длительного периода времени. У Украины дефицит бюджета в размере 5 млрд долларов в месяц из-за войны, а помощь и реконструкция обойдутся во много раз дороже.

Ранее "Телеграф" сообщал, как британский премьер и друг Украины Борис Джонсон посетил Киев и сделал несколько прогнозов развития войны с россией.