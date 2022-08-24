"Война может завершиться только одним способом": Борис Джонсон во время визита в Киев обнадежил заявлениями

Британский премьер в очередной раз отметил готовность помогать Украине

В среду, 24 августа, в Киев по случаю Дня Независимости Украины с неожиданным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он привез с собой несколько важных новостей о помощи нашей стране и дальнейшей поддержке со стороны Великобритании.

Так, в ходе своего выступления британский премьер заявил, что его страна будет всеми возможными способами поддерживать Украину, которая борется с российскими оккупантами. Очередной шаг, об этом свидетельствующий, — выделение 54 миллионов фунтов стерлингов военной помощи.

"Эта война может закончиться только одним способом — Украина победит. И Великобритания будет рядом с вами", — подчеркнул Борис Джонсон.

Премьер Британии подчеркнул, что сейчас очень важно не допустить смягчения санкций против РФ, а также ни в коем случае не начинать переговоры со страной-агрессором, пока она не прекратит убивать украинцев и нарушать территориальную целостность Украины.

Борис Джонсон также поделился мнениям относительно восстановления Украины. По его словам, Великобритания поможет с восстановлением школ на прифронтовых территориях.

"Наша общая цель – обеспечить, чтобы эти ученики, когда вырастут, получили все квалификации, необходимые для жизни в успешной Украине. Мы вылечим ваши города и села от шрамов этой ужасной войны. Мы сделаем из страны цветок, который будет заметен для всего мира… Я хочу, чтобы люди в моей стране четко понимали, что стоит на кону в Украине. Это касается вашего права жить в мире, в свободе. Но на самом деле это касается всех нас, когда речь идет о свободе и демократии", — резюмировал британский премьер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в День Независимости британский премьер оригинально и красочно поздравил Украину с праздником.