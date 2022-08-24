Снова без анонса: Борис Джонсон неожиданно приехал в Киев

Украина получит от Британии еще один пакет военной помощи

В среду, 24 августа, в День Независимости Украины Киев неожиданно посетил британский премьер-министр Борис Джонсон, которого считают хорошим другом нашей страны. Его в Мариинском дворце встретил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале главы государства.

"Рад приветствовать в День Независимости великого друга Украины Бориса Джонсона. Спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене! Нашему государству посчастливилось иметь такого друга!", — написал Зеленский.

Хорошие новости для Украины на этом не закончились, ведь Борис Джонсон по прибытию сообщил, что Великобритания предоставит нашей стране еще один пакет военной помощи в размере 54 миллионов фунтов стерлингов.

"Происходящее в Украине имеет значение для всех нас. Поэтому я сегодня в Киеве. Поэтому Великобритания будет продолжать поддерживать наших украинских друзей. Я верю, что Украина может и выиграет эту войну", — заявил Джонсон.

Британский премьер-министр добавил, что в новый пакет помощи войдут сотни самых современных беспилотников и противотанковые боеприпасы, которые будут переданы Силам обороны Украины для защиты от российских оккупантов.

Между тем на британском правительственном сайте появилась информация, что в пакет помощи для Украины также войдут 850 ручных микродронов Black Hornet, которые разработаны для использования в городах и селах для обнаружения приближающихся сил противника. Кроме того, украинские военные получат транспортные средства для поиска мин в прибрежных водах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Великобритания планирует дать Украине кредит на 3 миллиарда, который пойдет на финансирование оборонной поддержки Украины.