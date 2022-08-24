Знову без анонсу: Борис Джонсон несподівано приїхав до Києва

У середу, 24 серпня, в День Незалежності України до Києва несподівано завітав британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, якого вважають хорошим другом нашої країни. Його у Маріїнському палаці зустрів президент України Володимир Зеленський. Відповідне відео з'явилося в Instagram глави держави.

"Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!", — написав Зеленський.

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